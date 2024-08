„Hráli jsme v novém složení a na hře to bylo znát. Hráči se teprve rozkoukávají, skřípalo nám to,“ řekl na úvod kouč Krnova David Drexler. Téměř celý první poločas se hrál bez vážnější šance na obou stranách. Domácí vystrčili růžky Zajíčkem. Toho na poslední chvíli ale zablokoval v zakončení Kollek. „Z naší strany nebyl první poločas dobrý. Hráli jsme pomalý fotbal, mysleli jsme si, že to půjde samo. Kdyby Kollek nezablokoval Zajíčka, mohl se zápas vyvíjet i jinak,“ poznamenal trenér Bílovce Jan Woznica. Do kabin šli nakonec šťastnější hosté. Gajdošík kopal trestný kop. Trefil hráče ve zdi, balón změnil směr a skončil v síti. Vzápětí měl velkou šanci ještě Hřivnáč.

Druhý poločas již ovládl Bílovec. Po krásné akci Podrazy, Kunzce se Seidlera se míč dostal k Frébortovi, ten místo zakončení přihrál volnému Gajdošíkovi a ten dával na 0:2. „Od tohoto okamžiku ovládl dění na hřišti Bílovec. Měl střed hřiště, jasně nás začal přehrávat. My jsme odešli fyzicky. Nakonec jsme po chybách ještě dvakrát inkasovali,“ komentoval dění druhé půle David Drexler. „Ukázalo se, že v Krnově se moc netrénovalo. Musíme zapracovat na kondici, věřím, že se zvedneme. Chtěl bych fanoušky poprosit o trpělivost, určitě se zvedneme. Nastavujeme v klubu nové procesy, a to chvíli potrvá. Stále ještě pracujeme na posílení týmu,“ zvedl prst David Drexler.

„Po rozpačitém prvním poločase jsme ten druhý ovládli. Domácí jsme přehráli. Bylo vidět, že i po prostřídání pěti hráčů náš výkon dolů nešel,“ těšilo Jana Woznicu.

Krnov – Bílovec 0:4 (0:1)

Branky: 41. a 59. Gajdošík, 80. Šmiřák, 90. Frébort. Rozhodčí: Petrásek – Brázdil, Ondráček. ŽK: Lavrovič - Šmiřák. Diváci: 240.

Krnov: Rolný – Sabó, Matyska, Křištof, Lavrovič (88. Kolbasa) – Rubý, Grulich (81. Majzlík), Levčík, Zajíček (71. Groda), Gramel (61. Koval) – Sklenařík (88. Kubík). Trenér: David Drexler.

Bílovec: Minařík – Kollek, Heiník, M. Krayzel, Podraza – Seidler (63. Melecký), Tomášek (81. Honeš), Gajdošík (71. Šmiřák) – Hřivnáč (63. Dostál), Kunz (71. Sedláček), Frébort. Trenér: Jan Woznica.