Krnov povede David Drexler. Třicetiletý kouč naposledy působil v divizním Bruntálu. Ve Slavoji mohl pokračovat, nabídku měl i z Břidličné.

David Drexler se stal novým trenérem KrnovaZdroj: Petr Widenka

„Možností jsem měl více. Ozvala se Břidličná, mohl jsem pokračovat v Bruntálu. Rozhodl jsem se pro Krnov. Beru to jako dobrou příležitost se trenérsky rozvíjet. Nová práce mi dává smysl, budu mít přesah i směrem k mládeži,“ řekl Deníku David Drexler. „Důležitou roli sehrála i osoba předsedy Nikolase Tilkeridise. Známe se dlouho, navíc jeho vize mi přijde zajímavá,“ přiznal nový šéf krnovské lavičky.

Zdroj: Jan Pitřík

Velkými změnami projde i hráčský kádr Kofoly. „Padla i možnost, že se do divize nepřihlásíme, ale to jsme zavrhli. Budeme se rvát,“ podotkl David Drexler. „Zrušilo se béčko, kluci se posunou do prvního týmu. Pokračovat by měli Sklenařík, Hřivnáč, Lavrovič nebo Sabo. Chceme mít osu týmu a k ní dát mladé hráče,“ přiblížil trenér Kofoly. Z hostování z Bruntálu se vrací Koval s Gramelem, z Jeseníku pak Grulich. „Věřím, že se nám podaří nastartovat novou éru,“ zakončil trenér Drexler.

Letní přípravu začne Kofola 8. července.