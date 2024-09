„Prvních dvacet minut bylo vyrovnaných. Soupeř byl kvalitnější na míče a měl dobrý přechod do útočné fáze,“ vracel se k utkání Petr Kubík, který má nyní Krnov na povel místo distancovaného Davida Drexlera. Pávi šli do vedení v 17. minutě, kdy dostal dobrou průnikovou přihrávku Celba a prostřelil gólmana Rolného. Krnov také dvakrát vystrčil růžky. Gramel a po něm Zajíček ale míč za záda brankáře Chmiela nedopravili. Naopak na domácí straně se do poločasu ještě prosadil kanonýr Kovařík.

Na začátku druhého poločasu se snažil Krnov s výsledkem něco udělat. Jenomže po další brance Kovaříka už byli hosté bez šance. „Třetí branka nás definitivně srazila. Petřvald nás začal jasně přehrávat. Bylo vidět, že má kvalitní tým složený ze zkušených hráčů,“ pokračoval Petr Kubík.

V neděli se Krnov představí na domácím trávníku v derby s Rýmařovem. „Musíme se utkání dobře připravit. Říká se, že derby nemá favorita. Rýmařov je fotbalovější, my to ale budeme chtít urvat bojovností,“ zakončil trenér Kofoly.

Petřvald na Moravě – Krnov 5:0 (2:0)

Branky: 17. Celba, 34. a 54. Kovařík, 71. Puchel, 90.+1. R. Huvar (penalta). Rozhodčí: Krupa – Šafrán, Potiorek. ŽK: Buryan – Dvořák, Křištof. Diváci: 114.

Petřvald na Moravě: Chmiel – Buryan, Švec, Schaffartzik, Kalfas – Dujsík (59. Puchel), Vengřinek (64. Dresler), Opatřil (59. Macíček), Pyclík (59. Pohorelli) – Celba, Kovařík (74. R. Huvar). Trenér: Jiří Halamíček.

Krnov: Rolný – Sabo, Matyska, Dvořák (64. O. Kubík), Lavrovič (84. Zacpal) – Koval (77. Ljubenko), Křištof – Zajíček (84. Kaluža), Levčík, Grulich – Gramel (77. Kolbasa). Trenér: Petr Kubík.