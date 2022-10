Domácímu kouči chyběli Swiech, Hrubý a Václavek. Nováček ale vsadil na kolektivní výkon. Ten, jak se ukázalo, slavil úspěch. „Začalo se pěkně zostra. Diváky musel zápas bavit. Kdyby to bylo v osmé minutě 2:2, nikdo by se nedivil,“ podotkl krnovský trenér Gustav Santarius. Oba týmy si totiž vypracovaly po dvou šancích, Bohumínští dokonce trefili břevno. Ve 25. minutě si vzal poprvé slovo Martin Váňa. Po akci Igbinoby si potáhl balon, dostal se ke střele a nedal Kodešovi šanci – 1:0. Sedm minut před poločasem byl faulován Sklenařík a Krnovu se naskytla standardní situace a Váňa vymetl šibenici hostující brány. „Chtěli jsme vycházet ze zabezpečené obrany, a to nám vycházelo,“ pochvaloval si Gustav Santarius.