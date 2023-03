/FOTOGALERIE/ První jarní bod urvali krnovští fotbalisté. Na domácím trávníku proti Valašskému Meziříčí dvakrát vedli, nakonec se ale body dělily. Tým zkušeného kouče Pavla Hajného totiž dvanáct minut před koncem vyrovnal na konečných 2:2.

Krnov - Valašské Meziříčí 2:2 | Foto: Jan Holouš

Začátek patřil Valachům, hýřili aktivitou, byli více na míči. „Začátek nás zastihl v útlumu, chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do hry. V prvních dvaceti minutách byl soupeř lepším týmem,“ přiznal krnovský trenér Gustav Santarius. Ve 33. minutě jeho tým poprvé udeřil. Tilkeridis z pravé strany nahrál na Váňu a ten se krásně trefil do šibenice. „Od nějaké dvacáté minuty se hra srovnala. Nakonec se nám podařilo vstřelit i vedoucí gól. Musím ocenit Váňovo zakončení, trefil to krásně,“ chválil svého elitního útočníka trenér. Nicméně čtyři minuty před poločasem bylo srovnáno. Na 1:1 dával Smilek.

Po přestávce měl Krnov dvě velké šance. V obou měl prsty Tilkeridis, jeden z nejlepších hráčů na hřišti. „Věřím, že kdybychom je proměnili, tak vyhrajeme,“ zdůraznil krnovský stratég. V 73. minutě vybojoval Tilkeridis balon, narazil jsi ho s Váňou a nakonec i zakončil – 2:1. „Vypadalo to, že můžeme mít tři body. Bohužel se tak nestalo. Udělali jsme chybu, kterou soupeř potrestal,“ povzdechl si Santarius. V 78. minutě ale bohužel si Váňa nevšiml Výmoly, ten se nakonec zmocnil balonu a vyrovnal na 2:2. „Je to obrovská škoda. Sahali jsme po výhře. Nakonec byl z toho remízový zápas,“ zakončil Gustav Santarius.

Krnov – Valašské Meziříčí 2:2 (1:1)

Branky: 33. Váňa, 73. Tilkeridis – 41. Smilek, 78. Výmola. Rozhodčí: Kaloč – Ganaj, Tvardek. Bez ŽK. Diváci: 430.

Krnov: Řeháček – Sabo, Igbinoba, Swiech, N´Da – Macík – Václavek (77. Lyčka), Mráz, Tilkeridis – Váňa, Nobre (46. Hřivnáč). Trenér: Gustav Santarius.