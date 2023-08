/FOTOGALERIE/ Překvapivý výsledek se zrodil v pátek ve Valašském Meziříčí. Domácí celek nečekaně prohrál s Krnovem 2:3. Hosté měli silnou dvouminutovku, ve které si vypracovali dvougólový náskok. Hlavně první gól v podání Jakuba Swiecha, byl z kategorie povedených.

Valašské Meziříčí - Krnov 2:3. | Foto: Pavel Hrdlička

Skóre se poprvé měnilo už devíti minutách hry. Krnov kopal trestný kop a Swiech parádní střelou zhruba z třicetimetrové distance nasměroval balón do sítě. „Velká paráda. Kuba to tak umí. Obdobně se trefil ještě v barvách Opavy do sítě Frýdku – Místku,“ chválil trenér Krnova Gustav Santarius. O minutu později už hosté drželi dvougólový náskok. Miškev patičkou našel Mráze a ten zvyšoval na 0:2. „Bohužel pak jsme si vybrali slabší chvilku. Nechali jsme si propadnout do vápna vysoký balon a domácí z toho dali gól. Úplně zbytečný gól,“ zlobil se trenér Krnova. Krnovští si v úvodním dějství vytvořili ještě šanci Lavrovičem, exopavský fotbalista ale neuspěl.

Po přestávce Valaši zabrali. „My jsme se soustředili hlavně na obranu. Soupeř měl tlak, my jsme ale odolávali,“ pokračoval Gustav Santarius. „Kluci hráli takticky velmi dobře. Nakonec nám vyšel i jeden brejk. Domácí dokázali už jen v nastavení snížit. Za vítězství jsem strašně rád, je to pecka,“ zakončil trenér Krnova.

Valašské Meziříčí – Krnov 2:3 (1:2)

Branky: 12. Výmola, 90+4. Křenek – 9. Swiech, 10. Mráz, 84. Tilkeridis. Rozhodčí: Kaloš – Jurajda, Broskevič. ŽK: Němec, Žilinský – Tümmler, Lavrovič. Diváci: 113.

Krnov: Řeháček – Havlíček, Sweich, Igbinoba, Sabo – Tümmler, Říha (79. Grulich) – Mráz, Miškev (53. Tilkeridis), Lavrovič (87. Hrubý) – Václavek (87. Kolbasa). Trenér: Gustav Santarius.