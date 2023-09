/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Krnova dál drží neporazitelnost. V neděli na domácím trávníku uhráli bezbrankovou remízu s Bohumínem. Černou kaňkou zápasu bylo zranění krnovského stopera Jakuba Swiecha, který musel ve čtyřiapadesáté minutě střídat.

Krnov - Bohumín 0:0. | Video: Jan Pitřík

„Bodík musíme brát,“ podotkl trenér Krnova Gustav Santarius. „I když branka nepadla, byly v utkání k vidění zajímavé momenty. Bohumín byl v prvním poločase lepším týmem,“ poznamenal domácí stratég. Hosté si největší šanci vypracovali v 45. minutě. Po dlouhém výkopu brankáře nechal Sabo spadnout míč, toho se zmocnil Toure, který běžel sám na Řeháčka. Krnovský strážce svatyně ho ale vychytal.

Bruntál opět nezvládl první poločas. V Hlubině dostal pětku

Po přestávce začal zlobit i Krnov. „Hra se vyrovnala a i my jsme měli šance,“ řekl Gustav Santarius. Do té největší se dostal Hřivnáč, který obešel tři protihráče, avšak nakonec ztroskotal na brankáři Kodešovi. Tentýž hráč pak ještě po rohovém kopu nebezpečně hlavičkoval. „Soupeř měl taky jednu dobrou možnost, naštěstí celou situaci dobře vyřešil Kuba Řeháček a utkání skončilo bezbrankovou remízou,“ pronesl trenér Krnova. Černou kaňkou bylo zranění Jakuba Swiecha. „Kuba nedohrál, snad nepůjde o nic vážného. Pro nás by to byl velký problém. Je to náš klíčový hráč,“ zakončil Gustav Santarius.

Krnov – Bohumín 0:0

Rozhodčí: Krupa – Trigas, Sklář. ŽK: Tümmler, Tilkeridis, Burian – Blejchař, Jan Kodeš, Toure. Diváci: 427.

Krnov: Řeháček – Sabo, Swiech (54. Václavek), Igbinoba, Havlíček – Tümmler – Říha, Miškev (77. Kerage), Hřivnáč (85. Koval), Groda (54. Burian) – Tilkeridis. Trenér: Gustav Santarius.