/FOTOGALERIE/ Bruntálským fotbalistům se stále nedaří. Po domácím výprasku do karvinského béčka se svěřenci trenéra Petra Kostelníka představili ve Valašském Meziříčí. V prvním poločase dvakrát inkasovali a nakonec prohráli 0:4.

Fotbalisté Valašského Meziříčí (modré dresy) přehráli Bruntál 4:0. | Foto: Se souhlasem Pavla Hrdličky.

„Páteční termín nám moc nevyhovuje. Z tohoto důvodu nám chyběli čtyři hráči, což se negativně promítlo i do naší hry,“ vzal si slovo trenér Bruntálu Petr Kostelník. Ve 36. minutě šli Valaši do vedení. Gólman Šidlák fauloval ve vápně protihráče a Macíček z penalty poslal domácí do vedení. „Bohužel pak jsme ještě inkasovali gól do šatny. Přitom jsem na to hráče upozorňoval,“ kroutil hlavou hostující stratég.

Hned po přestávce přidali domácí třetí branku. „V té chvíli bylo po zápase. Soupeř měl kvalitu a na trávníku to ukazoval,“ uznal Kostelník. V závěru měl dvě šance i Bruntál. Jenomže Rončák místo zakončení nahrával a gólem neskončila ani hlavička Modelského. „Naše situace není dobrá. Budeme ale dál bojovat,“ zakončil trenér Bruntálu.

Valašské Meziříčí – Bruntál 4:0 (2:0)

Branky: 36. Macíček (penalta), 45. Žilinský, 50. a 57. Výmola. Rozhodčí: Krupka – Wawrzyk, Godfryd. ŽK: Veselý – Deák. Diváci: 101.

Bruntál: Šidlák – Goněc, Hapka, Vojtík, Galus – Chudý (13. Deák, 81. Unverdorben), Blažek, Slavík (81. Hanák), Schwarz – Modelský (66. Tomášek), Cabal (46. Rončák). Trenér: Petr Kostelník.