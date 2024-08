„Soupeř nás nachytal na situacích, o kterých jsme před utkáním mluvili. Za to jsem na kluky naštvaný,“ zlobil se trenér Břidličné Jaromír Lukášek. „Bavili jsme se o tom, že si musíme dát pozor na dlouhé auty a centrované míče. Bohužel v reálu to vypadlo jinak. Utkání jsme si prohráli sami. Inkasované branky, byly z kategorie laciných,“ podotkl domácí kouč. „Neplnili jsme věcí, které máme,“ dodal.

Za stavu 0:1 měli domácí možnost vyrovnat. Veselý se řítil sám na gólmana. Místo zakončení ale volil přihrávku na Zifčáka, ta se ovšem minula účinkem. „Kdybychom skórovali, zápas by se vyvíjel jinak,“ mínil Jaromír Lukášek. Bohumín nakonec přidal do poločasu ještě jednu branku a my jsme to měli pak už hodně těžké,“ povzdechl si kouč.

Domácí po přestávce nabrali až tříbrankové manko. „V závěru jsme sice dali dva góly, bylo to ale pozdě. Soupeř nás nachytal a dal nám lekci z efektivity. Za to si tři body zasloužil,“ uzavřel Jaromír Lukášek.

Břidličná – Bohumín 2:3 (0:2)

Branky: 84. Adamovský, 90.+2. Igbinoba – 7. M. Gaži, 30. Kubík, 59. Smilek. Rozhodčí: Trigas – Godfryd, Krupa. ŽK: Zifčák, Igbinoba – Sporysz, Smilek, Bloksch, Tovaly. Diváci: 120.

Břidličná: Telíšek – Adamovský, Vojtík (68. Ježek), Igbinoba, Galus – Schwarz, Dydowicz, Žídek (79. Češek), Kostera (63. Blažek), Žifčák – Veselý (63. Beňa). Trenér: Jaromír Lukášek.