Tomu se říká pořádný kopec smůly. Fotbalisté Bruntálu ještě v poslední minutě ve Vratimově drželi jednobrankové vedení. Nakonec ale přišel obrovský kolaps a domácí celek díky Dudovi výsledek otočil a vyhrál 3:2.

Bruntál nešťastně prohrál | Foto: Pavel Hrdlička

„Nemám slov. Prohrát jsme si rozhodně nezasloužili. Bohužel jsme nezvládli závěr zápasu. Svou roli sehrála i nezkušenost,“ přiznal hrající kouč Slavoje David Drexler. Domácí šli v prvním poločase do vedení, když se trefil Benc. Hosté kontrovali Slavíkem, ten ale svou akci nedotáhl do gólového konce. Zajímavě střílel ještě Drexler, jenomže ani z tohoto mráčku nezapršelo. „Domácí byli v prvním poločase více na míči, ale my jsme taky neměli špatné věci,“ poznamenal hostující stratég.

Po přestávce se hra srovnala. Po hodině hry přistrčil Slavík balon na Drexlera, který nahrál Duhajskému a ten překonal domácího gólmana. V 80. minutě bylo v hostujícím táboře ještě veseleji. Bruntál kopal standardku, odražený míč se dostal k Drexlerovi, který ho uklízel do brány. Míč letící do sítě nakonec ještě tečoval Duda a hosté vedli. „Věřil jsem, že na body dosáhneme. Jenomže se tak nestalo. Je pravda, že jsme šlapali v závěru vodu. Smolně jsme inkasovali vyrovnávací gól a nakonec i prohráli. Asi jsme zalekli toho, že můžeme bodovat,“ zakončil smutný kouč Bruntálu David Drexler.

Vratimov – Bruntál 3:2 (1:0)

Branky: 23. Benc, 90. a 90.+2. Duda – 66. Duhajský, 80. Duda (vlastní). Rozhodčí: Zapletal – Slováček, Mrázek. ŽK: Barták – Blažek, Drexler. Diváci: 100.

Bruntál: Šidlák - Schwarz, Vojtík, Galus, Goněc – Blažek, Drexler, Pawlita, Unverdorben (61. Duhajský), Cápek (90.+2. Kaluža) - Slavík. Trenér: David Drexler.