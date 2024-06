/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté krnovské Kofoly vyšli v domácím duelu s Vratimovem naprázdno. Výběr kouče Gustava Santariuse neprožil zrovna povedený první poločas. Hosté v něm vstřelili dvě branky a nakonec si odvezli tři body za výhru 3:1.

Krnov - Vratimov 1:3 | Video: Jan Pitřík

„První poločas nám vůbec nevyšel,“ přiznal krnovský stoper Nicolas Tümmler. „Špatně jsme bránili, nedostupovali jsme soupeřovy hráče. Vratimov měl rychlá křídla, a to nám dělalo problém,“ pokračoval obránce Kofoly. Už po dvanácti minutách musel střídat brankář Rolný, který si vykloubil palec na ruce. Domácí si během prvního poločasu vypracovali několik závarů. Za zmínku stály dvě střely Mráze z hranice šestnáctky. „Vratimov byl nebezpečnější. Do vedení šel ale z hodně přísné penalty. Soupeřův hráč kopl do země a sudí to posoudil jako penaltový zákrok,“ kroutil hlavou krnovský zadák. V nastavení úvodního dějství pak Šindler přidal druhý gól a bylo to 0:2. „Nepokryli jsme hráče při rohu. Šindler zůstal sám před brankou,“ vracel se ke druhému gólu v krnovské síti Nicolas Tümmler.

Ve druhém poločase se Kofola zlepšila. „Konečně jsme začali hrát. Měli jsme docela dost standardek kolem vápna. Taky se nám podařilo vstřelit kontaktní gól,“ hovořil o druhém poločase pilíř krnovské sestavy. V 73. minutě poslal do vápna centrovaný balon Váňa, míč se odrazil k Hřivnáčovi, který gólovou střelou vykřesal jiskřičku naděje. „Ve snaze o vyrovnání jsme otevřeli hru, hosté ale prokázali svou kvalitu a z brejku nám dali třetí branku. Musím uznat, že Vratimov vyhrál zaslouženě,“ přiznal sportovně Nicolas Tümmler.

Krnov – Vratimov 1:3 (0:2)

Branky: 73. Hřivnáč – 36. (penalta). a 45.+1. Šindler, 78. Barták. Rozhodčí: Silný – Doležal, Matulík. ŽK: Tümmler, Váňa – Brezula, Schmutz, Wojatschke. Diváci: 288.

Krnov: Rolný (12. Řeháček) – Mráz, Tümmler, Igbinoba, Sabo – Strážnický (46. Václavek), Šimčík, Říha, Hřivnáč – Sklenařík, Váňa. Trenér: Gustav Santarius.