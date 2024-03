/VIDEO, FOTOGALERIE/ První poločas fotbalistům krnovské Kofoly vyšel. Hráli dobře, dali krásnou branku Jiřím Mrázem, další šance ale zahodili. Po přestávce převzal iniciativu celek z Valašského Meziříčí. Nakonec se mu podařilo Gomolou vyrovnat na konečných 1:1.

Krnov - Valašské Meziříčí 1:1 | Video: Jan Pitřík

Fotbalisté domácí Kofoly měli dobrý vstup do utkání. Vytvořili si převahu, ze které pramenily i šance. Už ve třetí minutě hosté vykopávali balón z brankové čáry, když ho do brány uklízel Mráz. Za další okamžik obešel Dočkal dva hráče a brankář Pobořil vyrážel míč na rohový kop. „Začátek jsme měli opravdu dobrý. Hráli jsme aktivně. Kopali jsme i několik standardních situací,“ vracel se k nedělnímu duelu trenér Kofoly Gustav Santarius. Ve 23. minutě musel Krnov nucené střídat. „Dočkal měl zdravotní problémy. Musel ze hry. Byl to pro nás zásah. Bolek hrál velmi dobře,“ poznamenal domácí kouč. Po půlhodině hry obešel čtyři protihráče Mráz a parádní střelou překonal Pobořila – 1:0. „Měli jsme poté ještě dvě šance. Byla škoda, že jsme nepřidali ještě jeden gól. Zápas by se vyvíjel jiným směrem,“ mínil Gustav Santarius.

Opava remizovala v Havířově. Super zápas, byl spokojený Partyš

Po přestávce se obraz hry změnil. „Soupeř měl více ze hry. Těžil z centrů ze strany na vysoké hráče. S tím jsme měli problém,“ přiznal domácí kouč. Nakonec se Valaši dočkali vyrovnání. Domácím propadl balón na zadní tyči a Gomola ho dorazil do branky. „Za druhý poločas si soupeř vyrovnání zasloužil. Bod bereme,“ zakončil Gustav Santarius.

Krnov – Valašské Meziříčí 1:1 (1:0)

Branky: 30. Mráz – 76. Gomola. Rozhodčí: Godfryd – Dudek, Schneider. ŽK: Hřivnáč, Kerage, Váňa – Bystřičan, Němec, Koleček, Výmola. Diváci: 333.

Krnov: Řeháček – Sabo, Swiech, Havlíček, Šimčík – Hřivnáč (87. Kolbasa), Tümmler (87. Strážnický), Říha, Lavrovič (46. Kerage) – Dočkal (23. Váňa), Mráz (89. Groda). Trenér: Gustav Santarius.