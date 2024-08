/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na lavičce s předsedou klubu Nikolasem Tilkeridisem vyrukovali fotbalisté krnovské Kofoly do zápasu s béčkem Opavy. Slezský FC dorazil posílen o několik hráčů z druholigového áčka. V základní sestavě byl například záložník Papalele, který ještě loni hrál ligu v Karviné. Krnovští se ale blýskli dobrým výkonem a nakonec nešťastně prohráli 0:1.

Změnu na trenérské lavičce Krnova přineslo vyloučení hlavního kouče Davida Drexlera v zápase s Frenštátem, který si tak v neděli odpykával jednozápasový trest. „Chvíli nám trvalo, než jsme se rozkoukali,“ řekl Nikolas Tilkeridis. „Chtěli jsme být důrazní a vyvíjet tlak na soupeře v útočné fázi. To se nám dařilo v prvním poločase plnit,“ byl spokojený zaskakující trenér. Sympatický hrající Krnov také dvakrát vystrčil růžky. Do první šance se dostal po křídelní akci Zajíček, do druhé Gramel.

Po přestávce dal o sobě vědět Rubý. Jeho dělovku se štěstím lapil mladý brankář Martinák. V 67. minutě házeli hosté aut. Míč se od Papaleleho dostal ke střídajícímu Chylkovi a ten z brejku překonal Rolného. Krnov mohl odpovědět Grodou. Ani ten ale recept na hostujícího brankáře nenašel. „Je to škoda, mohli jsme bodovat. Našim problémem je koncovka. Nedokážeme proměňovat šance. Potěšující ale je, že herně se zlepšujeme. Měli jsme dobré momenty,“ zakončil Nikolas Tilkeridis.

„V Krnově to nebylo vůbec jednoduché. Domácí nás překvapili. Mají nově složený tým, čekal jsem, že to bude snazší. Na výhru jsme se docela dost nadřeli,“ řekl k zápasu trenér Opavy Zdeněk Partyš.

Krnov – Slezský FC Opava B 0:1 (0:0)

Branka: 67. Chylek. Rozhodčí: Sklář – Kovařík, Potiorek. ŽK: Sabó, Rubý – Martinák, Metgenbeg, Pejša, Haitl, Blatný. Diváci: 403.

Krnov: Rolný – Sabó, Matyska (46. Kubík, 80. Liubenko), Křištof, Lavrovič – Koval, Rubý, Levčík, Zajíček, Grulich (55. Groda)– Gramel (80. Moravec). Trenér: Nikolas Tilkeridis.

Opava: Martinák – Jaroszek (62. Chylek), Pejša, Metgenbeg, Hendrych (62. Buchta) – Papalele (80. Panyla), Haitl, Whiffen (68. Kokeš), Polák (62. Celta), Sochor – Blatný. Trenér: Zdeněk Partyš.