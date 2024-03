V jarní části stále čekají na vítězství. Krnovští fotbalisté si vytvořili v Jeseníku šance, Váňa dvakrát trefil brankovou konstrukci, nicméně brankáře Vajdu se jim překonat nepodařilo a utkání skončilo bezbrankovou remízu. Nyní už Kofola vyhlíží nedělní derby s Břidličnou.

Krnov remizoval v Jeseníku | Foto: Jan Holouš

„První poločas neměl tempo. My jsme ale drželi balon více na kopačkách. Dá se říci, že domácí celek jsme nepustili v úvodních pětačtyřiceti minutách do žádné velké šance,“ začal s rozborem zápasu trenér krnovské Kofoly Gustav Santarius. Hned ve 4. minutě si obranu soupeře vyťukali Lavrovič s Hřivnáčem. Posledně jmenovaný ale netrefil bránu. Jeseník si vzal slovo po brejku. Situaci ale ke spokojeností hostů vyřešil Igbinoba. Ještě předtím se po zatažení Šimčíka a následném centru dostal do zakončení Tümmler. Ovšem ani z tohoto mráčku nezapršelo.

Ve druhém poločase Krnov dvakrát trefil brankovou konstrukci, a to Váňou. V jednom případě zachránila tyčka od pohromy i hostujícího gólmana Řeháčka. „Bod asi brát musíme. Zklamáni ale jsme. V Jeseníku jsme měli vyhrát,“ zakončil trenér Gustav Santarius.

Jeseník – Krnov 0:0

Rozhodčí: Ganaj – Kaloč, Trigas. ŽK: Vajda, Vráblík, Cundrla – Říha, Hřivnáč. Diváci: 290.

Krnov: Řeháček – Šimčík, Havlíček, Igbinoba, Sabo – Říha (81. Strážnický) – Hřivnáč, Váňa, Tümmler (92. Kolbasa), Lavrovič (86. Groda) – Mráz. Trenér: Gustav Santarius.