Návrat Milana Halašky do Krnova se zatím odkládá. Naopak velkou posilou by se mohl stát záložník Patrik Rubý. Jedná se o osmadvacetiletého odchovance Slezského FC Opava, který v posledních sezonách pravidelně kopal třetí ligu.

Patrik Rubý kopal vedle Opavy, také za Dolní Benešov, Petřkovice. Naposledy patřil k oporám Frýdku – Místku. „Patrik je příchodu do Krnova nakloněn. Líbí se mu naše vize. Chce být součástí nového Krnova,“ řekl Deníku šéf krnovského klubu Nikolas Tilkeridis. Krnov by mohli posílit i bratři Kundrátkové. Jak Lukáš, tak Patrik už v Krnově v minulosti hrávali. Dnes jim je třicet let a jejich fotbalový životopis je opravdu pestrý. Fotbalově vyrostli v ostravském Baníku. Kopali například za Hlučín, Bruntál, Rýmařov, Pustou Polom nebo Havířov. Zahráli si také na Slovensku. „O oba hráče máme zájem. Řeší ale i jiné nabídky,“ přiznal Nikolas Tilkeridis, který by rád ještě v letním přestupovém období přivedl jednoho stopera. „Tento post chceme posílit. Jednání probíhají. Věřím, že vše dopadne pozitivně,“ doplnil.

Naopak jisté je, že zatím padá příchod místního rodáka Milana Halašky. „Příchod Milana zatím padá, a to z rodinných důvodů. K jeho návratu do Krnova se případně vrátíme v zimní přestávce,“ poznamenal Nikolas Tilkeridis.

Přípravu na nový soutěžní ročník odstartovali v Krnově v pondělí. Šanci porvat se o místo v divizním kádru dostali talentovaní dorostenci a i kluci z béčka. Z hostování se pak vrátili Grulich, Gramel a Koval.

Ve středu čeká na Kofolu přípravný duel v Krásných Loučkách. Už je také znám také termín předkola MOL Cupu s Hlučínem. Ten se odehraje v pátek 26. července, a to s výkopem v 17.30.