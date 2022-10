Rýmařovští zahrozili až v závěru prvního poločasu. Na svědomí ji měla dobře hrající levá strana Jiskry. Kršek přesnou přihrávkou vyslal do šance Jana Kocúra, který se však dostal do ostrého úhlu a Jílovec jeho ránu zlikvidoval.

Obraz hry po změně stran se trochu změnil. Jiskra se snažila soupeře zatlačit na jeho polovinu, což se jí místy i dařilo, šancí však nepřibývalo. Polanka začala spoléhat na brejky. Největší příležitost ke srovnání měl Rýmařov v 57. minutě. Kamil Kocúr odcentroval do vápna, kde byl nikým nehlídaný Dostál. Jeho hlavička však zamířila jen do břevna domácí brány.

Ani trumf v podobě nasazení kapitána Jiřího Furika do zápasu v 60. minutě rýmařovskému trenérovi nevyšel. Po dvou utkáních, v nichž Jiskra bodovala, tentokrát odjela ze hřiště Polanky s prázdnou po prohře 0:1.

„Rozhodla situace, na kterou jsme se připravovali. Kluky jsem na ni ještě těsně před zápasem upozorňoval, takže to měli v hlavách. Bohužel, krátce poté, co jsem jim tohle řekl, tak udělali takovouhle chybu. Gól byl z kategorie šťastných. Nebylo to však poprvé, co se Polance podařilo dát z obdobné situace branku. Nicméně prohrát 1:0 takovým gólem, to mrzí. Byl to podle mě remízový zápas. Ani jeden z gólmanů v permanenci příliš nebyl. My jsme v utkání měli dvě, možná tři zajímavé příležitosti. Střela Honzíka Kocúra, ani hlavička Dušana Dostála však bohužel k brankám nevedly. Soupeř byl zkrátka šťastnější o tu jednu střelu, která se mu v úvodu podařila.“ řekl po utkání Milan Furik.

FK SK Polanka - SK Jiskra Rýmařov 1:0 (1:0)

Branky: 2. Leibl. Rozhodčí: Páral - Lukašík, Dvořák. ŽK: Urban, Hluchý - Kršek, K. Kocúr. Diváků: 130.

Polanka: Jílovec - Paprskář, Coufal, Dybal, Tížek - Leibl, Hluchý - Kuča (65. Katschmarz), Urban, Musila (90.+2 Hon) - Římánek (65. Fischer). Trenér: Lubomír Adler.

Jiskra: Kameník - D. Furik, K. Kocúr. Kneifel, Kršek (79. Křepelka) - Konečný - Michalík (69. Tihelka), Dostál (60. J. Furik), M. Furik, J. Kocúr - Navrátil. Trenér: Milan Furik.