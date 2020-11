„Před sezonou prošel náš kádr velkou obměnou. Odešlo sedm až deset hráčů, a to ještě v době, než jsem k týmu přišel. Neměl jsem tak ani možnost s nimi pohovořit, případně s některými se domluvit na další případnou spolupráci,“ řekl úvodem trenér Bruntálu Martin Kotala. „Tým nebyl v dobré kondici. Doplnili jsme ho o mladé kluky, kteří prošli bruntálským dorostem a s dospělým fotbalem neměli zkušenost. Divize byla pro ně obrovským skokem. Bylo jasné, že se nejdříve musí na tuto soutěž adaptovat. I proto jsme šli do sezony s pokorou a jasným cílem divizi zachránit,“ podotkl šéf bruntálské lavičky.

Vedle skupiny mladíků má trenér v kabině také čtveřici zkušených hráčů, a to Kušníra, Orsága, Urbana a Pospěcha. „Zkušenosti mají na rozdávání. Všichni čtyři jsou velkým přínosem. Mladí se od nich mohou hodně učit. Zbyňa Pospěch sice přišel v průběhu sezony, ale hned zapadl,“ pochvaluje si Martin Kotala. „Trochu mě jen mrzí, že nám chybí střední generace, do ní spadá jen brankář Zdena Studený. Máme tak na jedné straně mladé a na druhé starší ostřílené kluky. Mezi nimi nic,“ poznamenal trenér.

Bruntál do sezony nevstoupil dobře. Na první bodový zisk čekal až do sedmého kola, kdy na domácím hřišti porazil překvapivě béčko Opavy 1:0. „Na začátku jsme chytli těžký los. Tým si na sebe zvykal. Snažili jsme se z hráčů vytáhnout to nejlepší, najít klukům vhodné posty,“ řekl Martin Kotala k úvodním kolům soutěže. „Je pravdou, že zápas s Opavou byl zlomový. Připsali jsme si další dvě vítězství. Škoda, že třeba v Dětmarovicích nedal Zbyňa Pospěch za našeho vedení gól. Měl tutovku. Věřím, že kdyby ji proměnil, nějaký bod si odvezeme,“ podotkl trenér. „Škoda, že podzimní část byla předčasně ukončena. Dostali jsme se do slušné formy a mohli jsme nějaký ten bod navíc ještě uhrát,“ řekl Kotala.

Během zimní přestávky se změny v kádru Bruntálu nedají očekávat. „Změn proběhlo v létě dost. Chceme se na jaro co nejlépe připravit. Cíl bude stále stejný, udr