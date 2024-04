Celkem šest branek viděli diváci v diviznímu duelu mezi Bruntálem a Frenštátem. Domácí Slavoj se snažil, bohužel ho srazily individuální chyby. Poslední celek soutěže nakonec prohrál 2:4.

Bruntál doma prohrál | Foto: FK Bospor Bohumín/Pavel Sporysch

„Byl to nemastný, neslaný zápas. Hrálo se v pomalejším tempu,“ začal utkání hodnotit trenér Bruntálu David Drexler. Ve 26. minutě propadli domácí ve středu hřiště, kde se uvolnil Bzirský, vysunul Pyclíka, jenž si pohrál s oběma stopery a střelou podél brankáře otevřel skóre. Slavoj odpověděl za devět minut. Šanda kopal roh a na zadní tyči se prosadil Rončák. „Hra v prvním poločase nabídla oboustranně řadu nepřesností. Nám chyběla finální fáze,“ dodal trenér Bruntálu.

Na začátku druhého poločasu došlo ve vápně Frenštátu k závaru. Goněc trefil hráče před sebou a následně Slavík přestřelil bránu. V 55. minutě šel Frenštát do vedení, kdy míč po zblokované střele dorazil do sítě Pyclík. Po další čtvrthodině nevyšel domácím ofsajd systém a Strnad běžel sám na Kudělu – 1:3. Po nedůrazu se prosadil ještě Zahaluk a Beskyd vedl 4:1. Za domácí snižoval z trestného kopu Koval, v závěru pak ještě Rončák trefil břevno. „Systémově to špatné nebylo. Ve hře byly dobré momenty, bohužel nás srazily individuální chyby,“ zakončil David Drexler.

Bruntál – Frenštát pod Radhoštěm 2:4 (1:1)

Branky: 35. Rončák, 87. Koval – 26. a 55. Pyclík, 71. Strnad, 81. Zahaluk. Rozhodčí: Vejtasa – Ehrenberger, Pospíšil. ŽK: Slavík, Goněc, Koval – Pyclík, Ševčík, Rek. Diváci: 250.

Bruntál: Kuděla – Galus, Němec, Vojtík, Goněc (59. Gramel) – Schwarz, Unverdorben (68. Koval), Šanda (78. Krywda), Rončák – Hanel, Slavík. Trenér: David Drexler.

Frenštát: Málek – Bednář, Macík (74. Zahaluk), Ševčík, Halda – Opatřil, Kalfas, Bzirský – Střelec (3. Strnad, 87. Montag), Pyclík (87. Rek), Hrabec (87. Macura). Trenér: Roman Bartoš.