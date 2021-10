10. kolo: Opava B - Havířov 2:0 (29. Smékal, 88. z pen. Mičola), SO Bruntál - Nový Jičín 1:1 (68. Kušnír - 65. Gaži), Rýmařov - Dětmarovice nehráno, Bohumín - Frýdlant 0:0, Heřmanice - Vítkovice 2:6 (41. Mlčoch, 61. Půda - 6. Richtár, 16. Tomáš, 30. Romaněnko, 52. Jaroň, 56. Motyčka, 90+1. Jaroň), Frenštát - Karviná B 1:0 (36. Farský), Bílovec - Polanka 1:2 (42. Socha - 22. z pen. Musila, 84. Hon).

Dětmarovice trápí marodka. „Máme nemocné kluky plus dva vyloučené. Kdyby nás bylo jedenáct, tak bychom tam jeli i bez náhradníků. Sešlo se nás ale sedm, a to se hrát nedá,“ vysvětlil dětmarovický trenér Josef Jadrný, proč se nehrál zápas v Rýmařově. | Foto: Tadeáš Bednarz

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.