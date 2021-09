9. kolo: Bílovec - Opava B 0:4 (6. Ščudla, 20. Putyera, 28. Macháček, 86. Kirschner), Polanka - Frenštát 1:0 (35. Sostřonek), Karviná B - Heřmanice 5:0 (32. Jurásek, 53. Svoboda, 57. Sinyavskiy, 59. Cherevka, 74. Jurásek), Vítkovice - Bohumín 1:2 (71. Václavík - 19. Ptáček, 63. Hanus), Frýdlant - Rýmařov 1:1 (61. Milar - 30. Furik), Dětmarovice - SO Bruntál 1:0 (38. Řapek), Nový Jičín - Havířov 6:1 (8. Nieslanik, 15. Staněk, 47. Hurta, 57. Nieslanik, 60. Hurta, 65. Knedla - 53. Wojnar).

Z prvního vítězství se v 9. kole divize F radovali fotbalisté Dětmarovic, kteří doma porazili SO Bruntál 1:0. Tři body si na konto připsala také rezerva ligové Karviné, která kvůli covidu měla problém dát dohromady tým a nakonec porazila Heřmanice 5:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.