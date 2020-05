Vedení fotbalového oddílu Slavoj Olympia Bruntál bude ve středu na svém zasedání řešit tréninkovou přípravu svých týmů. S tím, že první trénink je naplánován na patnáctého května.

Fotbalisté Bruntálu začnou trénovat | Foto: VLM

„Jsme rádi, že se může konečně začít. Ve středu si chceme dohodnout jasná pravidla, jak budeme fungovat. Chceme zahájit novou sezonu,“ řekl předseda oddílu Jan Urban. „Musíme tedy sestavit tréninkový rozvrh a přitom scénář s dodržováním hygienických podmínek. Naštěstí máme pět hřišť a tak to určitě zvládneme,“ zdůrazňuje klubový boss. Ve čtvrtek bylo nakoupeno dvanáct litrů dezinfekce. „Hodně otázek mám na družstvo mužů. Ti trénovali individuálně podle plánů od trenéra Kotaly a měli by se poprvé sejít v pátek 15.května. Tam se rozhodne co dál. Vím, že všichni hráči chtějí zůstat a to je pro nás důležité. Na závěr května plánujeme sehrát první přípravné utkání. Veřejnost budeme samozřejmě o všech novinkách včas informovat," dodal Urban.