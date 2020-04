„Fotbal dělat nemůžeme. Nevíme ani kdy soutěž začne. Až budou známy termíny, vrhneme se do přípravy. Momentálně to nemá smysl, ať už se sportovního nebo ekonomického hlediska,“ řekl trenér Jiskry Rýmařov Milan Furik. „Kluci mají od fotbalu volno, záleží na nich, zda se budou fyzicky udržovat,“ doplnil.

Nicméně v místním sportovním areálu jehož součástí je i hlavní fotbalové hřiště, je pořádně rušno. „Vrhli jsme se do oprav, děláme věci, které nejsou během běžného provozu možné a přes zimu na to není vhodná doba,“ zdůrazňuje trenér divizního týmu. „Provádíme i výkopové práce, natíráme ploty, branky, zvelebujeme zázemí. Samozřejmostí je regenerace trávníku na hřišti,“ vyjmenovává Milan Furik s tím, že do akce se zapojili i někteří hráči. „Je to tak. Kluci na hřišti pracují také, někteří to mají i v rámci zaměstnání,“ zakončil trenér Rýmařova.