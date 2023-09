Dvě změny v kádru hlásí účastník fotbalové Divize E z Rýmařova. Tým v závěru přestupového obdobní opustila dvojice odchovanců. Jedná se o Jana Tihelku a Ondřeje Hrabinu. Oba posílili nováčka I. B třídy ze Staré Vsi.

Jan Tihelka a Ondřej Hrabina opouštějí Rýmařov. | Foto: Tomáš Lašák

Kam za fotbalem: Břidličná si brousí na opavské béčko

Devatenáctiletý obránce Ondřej Hrabina a o dva roky starší útočník Jan Tihelka by měli za svůj nový tým naskočit už do sobotního duelu v Budišově nad Budišovkou. „Bylo to po vzájemné dohodě. Kluci si o to řekli. Jsou to oba mladí hráči, u kterých je třeba, aby hráli. U nás by momentálně tolik prostoru nedostali. Máme v kádru jednadvacet hráčů. V nejbližší době se k nám navíc připojí Peťa Navrátil, takže herní využití pro oba by bylo minimální. Pro oba je lepší, když budou pravidelně hrát,“ řekl k odchodům trenér rýmařovské Jiskry Milan Furik. Oba hráči budou nadále spojeni s Rýmařovem. Během týdny absolvují s Jiskrou po dvou trénincích.