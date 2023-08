/FOTOGALERIE/ Krnovští fotbalisté ztratili dobře rozehraný zápas v Rýmařově. V předkole MOL Cupu už vedli na hřišti Jiskry 2:0, to jim ale nestačilo. Vlastními chybami o náskok přišli a v prodloužení trefil domácím postup Tihelka. Rýmařov zvítězil 3:2 a v prvním kole bude doma hostit třetiligový Hlučín.

Rýmařov postoupil v MOL Cupu. | Foto: Tomáš Furik/Jan Pitřík

„Rozhodla naše nezodpovědnost,“ zlobil se krnovský kouč Gustav Santarius. „První poločas byl z naší strany dobrý. Dali jsme gól, hra nebyla špatná,“ pokračoval hostující stratég. Po přestávce dokonce Krnov zvýšil na 2:0. „Vycházely nám standardky. Havlíček mohl dokonce zkompletoval hattrick. Bohužel trefil brankovou konstrukci,“ litoval krnovský trenér. Pak přišla 67. minuta. „Udělali jsme hloupou chybu. Po nedorozumění s brankářem si dal Igbinoba vlastní gól. Tím jsme dostali Rýmařov do hry. Pak jsme vyrobili penaltu a bylo zle. Měli jsme tam ještě dvě situace, které jsme nedokázali dohrát. V prodloužení pak dali domácí postupový gól. Podle mě mu ale předcházel faul na našeho hráče. Je to škoda, takhle dobře rozehraný zápas jsme neměli ztratit. Za stavu 2:0 jsme si zřejmě mysleli, že to půjde samo,“ řekl ještě k utkání Gustav Santarius.

Krnov ztratil dvougólový náskok. Rýmařovu trefil postup Tihelka

„Řekl bych, že první poločas byl vyrovnaný. Šance měl zpočátku Krnov, posléze jsme ale dvě stoprocentní tutovky měli my. Byl to klasický soubojový zápas na úvod mistrovské části sezóny,“ vzal si slovo trenér rýmařovské Jiskry Milan Furik. „Kluci si vyrovnání a závěr zápasu hodně užili. Dokázali dotáhnout dvoubrankové manko. Navíc se chytli také naši fanoušci a utkání dostalo pořádný náboj. Bylo vidět, že obě mužstva chtějí hodně vyhrát,“ pokračoval rýmařovský stratég a dodal: „Ani jedno mužstvo si prodloužení nepřálo.“

V prodloužení měl velké příležitosti Tihelka, vždy po skvělých individuálních akcích Čikla. První dvě však nevyužil. Třetí už ano. „Čikyho bych chtěl pochválit. Pro obranu Krnova byl neustálým nebezpečím. Dokázal podržet míč i v těžkých pozicích a jeho průniky dělali obraně soupeře velké problémy,“ chválil svého útočníka Milan Furik a doplnil: "Byl to vyrovnaný zápas. Řekl bych ale, že co se týče velkých brankových příležitostí, tak jsme jich měli více.“