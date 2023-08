/FOTOGALERIE/ Další úspěšný zápas mají za sebou krnovští fotbalisté. Svěřenci trenéra Gustava Santariuse po velkém boji porazili Jeseník 1:0. Jediný gól vstřelil Igbinoba. Tři body ale byly těžce vykoupeny. Zbytečnou červenou vyfasoval Mráz. Mimo budou na nějaký čas Václavek s Lavrovičem, kteří si přivodili zranění ve spodní části těla.

Krnov - Jeseník 1:0. | Foto: Jan Holouš

„Nebylo to vůbec jednoduché utkání. Soupeř hrál ze zatažené obrany, a to nám dělalo velké problémy. Těžko jsme se k němu dostávali,“ přiznal trenér Krnova Gustav Santarius. Jediný gól zápasu padl ve 38. minutě. Mráz rozehrál rohový kop z pravé strany a na zadní tyči se prosadil Igbinoba. Ještě předtím vyslal do šance Lavrovič Miškeva, ten ale neuspěl. Za zmínku stála ještě střela Mráze, který trefil gólmana. Lavrovič pro změnu nastřelil protihráče.

„První poločas nás stal docela hodně fyzických sil. Po přestávce byl soupeř aktivnější, hrozil z brejkových situací. My jsme měli dvě šance,“ komentoval trenér druhé dějství. V 80. minutě putoval předčasně pod sprchy Mráz, hosté ale přesilovku nevyužili. „Velmi cenné vítězství, avšak přišli jsme o tři hráče. Mráz byl vyloučen a zranili se nám Václavek s Lavrovičem. Ani jeden z této trojice do derby s Břidličnou nenaskočí,“ zakončil Gustav Santarius.

Krnov – Jeseník 1:0 (1:0)

Branka: 38. Igbinoba. Rozhodčí: Lukášík – Broskevič, Mitura. ŽK: Mráz, Miškev – Cekuras, Pechoušek, Furik, Červeňák, Zelinka. Diváci: 489.

Krnov: Rolný – Sabo, Igbinoba, Swiech, Havlíček – Tümmler – Lavrovič (54. Říha), Miškev (63. Grulich), Tilkeridis, Mráz – Václavek (86. Kerage). Trenér: Gustav Santarius.