Zasloužená porážka, uznal po domácím nezdaru trenér Rýmařova Milan Furik

Krnovský tým dále opouští Lukáš Macík, který má namířeno do Frenštátu. Marek Handlíř se vrací do Hlučína a Antonín Lyčka posílí Starou Bělou. A jak to vypadá se zahraničními hráči? John Igbinoba by měl pokračovat. „Měl by zůstat, zájem má, stejně jako klub,“ dodal trenér FK Krnov. Co týká akvizic z Brazílie, tak jejich další osud je v jednání.

Krnov už taky první posilu. Ze Šumperku přichází Stanislav Lavrovič. Osmadvacetiletý záložník je odchovancem Bruntál, prošel si mládeží Slezského FC Opava. V minulosti také oblékal dres Kravař. „Další posily jsou v jednání. Každopádně ale chceme dávat dost šancí i našim mladým odchovancům,“ zakončil Gustav Santarius.