„Samozřejmě, že za vstřelené góly jsem rád. Musím ale říci, že velkou zásluhu na tom mají i moji spoluhráči,“ řekl skromně Jakub Groda. Na první gól mu nahrával Jakub Rolný, na druhý Eric Kerage. „Na další Ondra Kubík a na pátý Saša Říha. Čtvrtý byl z dorážky,“ vyjmenoval borce, kteří ho do gólových situací dostávali. Nejhezčí byla v jeho podání třetí střela, která skončila za zády brankáře Daniela Zábranského. „Střílel jsem z hranice šestnáctky, navíc z otočky. Sedlo mi to krásně,“ komentoval Jakub Groda jednu ze svých pěti tref.

Gólů mohl dát i více. „Šance jsem měl, ale raději jsem se snažil nahrát. Už mi bylo blbé přidávat další branky,“ pousmál se devatenáctiletý útočník. K samotnému utkání krátce řekl: „Vůbec jsem nečekal, že vyhrajeme tak vysokým rozdílem. Ale přišlo mi, že soupeř ve druhém poločase úplně odpadl po fyzické stránce.“

Za krnovské béčko nastoupil také anglický fotbalista Eric Kerage. „Angličan v I.B třídě, to se hned tak nevidí. Eric má velkou kvalitu, je hodně běhavý, myslím si, že bude brzy v divizním áčku. Jen nesmí hrát tolik na sebe. Měl by více přihrávat,“ přidal další postřeh krnovský útočník.

Jakub Groda je odchovancem Brantic. Vedle Krnova hrával také za Zátor a Slezský FC Opava. „V Opavě jsem hrával za osmnáctku a devatenáctku. Beru to jako dobrou zkušenost. Myslel jsem, že si zahraji i za opavské béčko, to se ale nestalo. Sportovní manažer pan Kolínek nám řekl, že má v plánu tým skládat jinak,“ vracel se krnovský kanonýr k působení v Městských sadech.

O své nejbližší budoucnosti má Jakub Groda jasno. „Jsem rád, že mohu být zpátky v Krnově. Je to moje srdcovka. Rád bych se probojoval do divizního áčka, to je můj hlavní cíl. Věřím, že se mi to podaří. Navíc v Krnově mladým šanci dávají, a to je důležité,“ zakončil povídání mladý fotbalista Krnova.