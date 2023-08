I když byl ve stavu nemocném, tak nezahálel. „Byli jsme domluveni s trenérem, že svůj návrat na hřiště neuspěchám. V práci jsem si udělal čtyřměsíční kurz pro rozšíření kvalifikace a hlavně jsme s přítelkyní stihli udělat miminko,“ řekl pyšně rychlonohý fotbalista. Malý Šimonek přijde na svět v říjnu. „V plánu je i svatba. Termín ale ještě zabukovaný nemáme. Musíme ho sladit s fotbalem,“ svěřil se Jakub Hrubý.

Co se týká fotbalového života, tak krnovský ofenzivně laděný záložník si dobře uvědomuje, že bude chvíli trvat než se dostane do herní pohody. „Měl jsem přece jen dlouhou pauzu. Musím dohnat fyzickou kondici. I proto budu zprvu chodit hrát i za béčko. Každopádně loňskou sezonu si chci v té letošní vynahradit,“ podotkl pětadvacetiletý fotbalista, který během své kariéry nastupoval za dva kluby, a to mateřské Vrbno a Krnov.

Krnovská kabina prošla v letní přestávce změnami. Kromě Ikbinoby skončili všichni zahraniční hráči. Odešla také zkušenost v podobě Váni a Macíka. „Změn bylo hodně. Nemyslím si, že bychom ale oslabili. Pozitivum vidím v tom, že v kabině se nyní udělala super parta. Především soustředění na Jižní Moravě mělo velký podíl na stmelení,“ pousmál se a doplnil: „Věřím, že nám to bude šlapat i na hřišti.“

Krnov bude v nové sezoně sázet na mladé hráče. „Podle mě je to správná cesta. V dorostu máme šikovné kluky, což je odrazem dobré práce s mládeží. My starší jim nyní musíme být nápomocní k tomu, aby se co nejrychleji adaptovali na dospělý fotbal,“ zvedla prst krnovská opora.

Cíl Krnova pro novou sezonu je jasný. „Loni jsme byli nováčkem, vezli jsme se na vlně nováčkovské euforie. Říká se, že druhá sezona bývá nejtěžší. Věřím, že ji zvládneme a budeme se pohybovat v klidném středu tabulky,“ přeje si Jakub Hrubý.

Letošní divizní ročník bude mít opět velkou kvalitu, a to i přesto, že Rýmařov přešel do olomoucké skupiny. „Rýmařov mi bude chybět, přišli jsme tak o jedno derby. Celkově si ale myslím, že naše skupina je kvalitnější, než éčková. Škoda jen, že skončilo Řepiště, tento krok je ostudný, přidává další postřeh krnovský fotbalista.

A jaké má Jakub Hrubý osobní cíle? „Především chci, aby malý byl zdravý a jeho narození proběhlo, tak jak má. Co se týká fotbalu, tak se chci dostat do pohody a být pro Krnov platným hráčem,“ nastínil Jakub Hrubý, který ještě poslal vzkaz do nedaleké Chomýže. „Chci ještě pozdravit do nedaleké Chomýže hrajícímu trenérovi Petrovi Baczkemu, který miluje skupinu Lunetic a módu devadesátých let,“ zakončil věčně pozitivně naladěný fotbalista.