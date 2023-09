„Ani ve snu by mě nenapadlo, že si ještě divizi zahraji. Okolnosti si to ale vyžadovaly,“ přiznal Deníku David Drexler. „Chtěli jsme přivést zkušeného hráče. Ve hře byl i návrat Ondřeje Kušníra. Ten ale nakonec nedopadl. Máme mladý tým, který potřebuje na trávníku pomoci zkušenostmi. Po konzultaci s vedením i s hráči jsme se pro tento krok rozhodli. Navíc máme i úzký kádr,“ vysvětlil důvod svého kroku.

Devětadvacetiletý obránce už s divizní soutěží zkušenosti má. „Ještě když jsem byl v Opavě, tak jsem si divizi zahrál. Je to už ale deset let,“ poznamenal odchovanec Slezského FC Opava.

Výhodou pro něj je, že stále aktivně hraje. Do neděle patřil k oporám Viktorie Chlebičov, která působí v I.A třídě. „V Chlebičově nám vyšel skvěle vstup do sezony, hrajeme na špici soutěže. Vyměnil jsem tak boje o postup za hru o záchranu,“ uvedl David Drexler.

Je jasné, že divize je o něčem jiném, než I.A třída. „Je to velký skok. Abych řekl pravdu, čekal jsem to však horší,“ pokračoval v povídání opavský rodák. „Samozřejmě, že z mé strany tam chyby byly, a to v dostupování a posouvání, ale na tom se dá zapracovat,“ podotkl trenér a fotbalista v jedné osobě.

V Opavě byl u toho, když rezerva postoupila do MSFL. Sám si ale třetí ligu nezahrál. „Upřednostnil jsem studium na vysoké škole. Hráčské ambice šly stranou. Zvolil jsem jinou cestu,“ vysvětlil.

Je jasné, že aby byl pro Bruntál platným hráčem, musí více trénovat. „Nyní se připravuji i individuálně, ale musím přiznat, že člověka bolí celé tělo. Dal jsem si čtyři brufeny a šel na to,“ pousmál se bruntálský stoper, který během své hráčské kariéry vedle Opavy kopal například také za Kravaře, Břidličnou, Kralice na Hané, Lipovou nebo Chválkovice.

Svým krokem, jít týmu pomoci jako hráč, na sebe upletl pěkně velký bič. „Vnímám to, že jsem se dostal ještě pod větší tlak, ale chtěli jsme využít všechny možnosti, jak týmu pomoci,“ dodal David Drexler.

Bruntál sice sbírá v poslední době porážky, nicméně v jeho hře je spousta světlých momentů. „Potřebujeme se chytit dobrým výsledkem, pak to půjde,“ má jasno hrající kouč Slavoje.

A jak bude dlouhá jeho hráčská mise? „Uvidíme, vše se bude odvíjet od výsledků. Zkusíme tento model v podzimní části, pak se uvidí. Moji prioritou je trenérská práce,“ zakončil povídání David Drexler.