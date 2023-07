Přípravný zápas s Hájem byl zrušen. S Rapotínem v Hanušovicích zvládli fotbalisté Rýmařova zhruba padesát minut. Pak je vyhnala z hřiště silná průtrž mračen. I tak ale dokázala Jiskra ambicióznímu soupeři nastřílet čtyři branky a vyhrát 4:0. Hattrickem se blýskl Matěj Němec.

Rýmařov vyhrál v přípravě. | Foto: Kamil Furik

Poprvé za rýmařovskou Jiskru nastoupil devětadvacetiletý gólman Vojtěch Nakládal, jehož přestup z HFK Olomouc do Rýmařova by se měl administrativně dotáhnout během následujícího týdne.

Přípravu týmu Milana Furika prozatím provází smůla. Před týdnem bylo utkání Jiskry proti Háji ve Slezsku odloženo soupeřem pro nedostatečný počet hráčů. Tentokrát se stihl odehrát pouze první poločas a pět minut z toho druhého.

V utkání s Rapotínem, 10. týmem z minulé sezony olomouckého krajského přeboru, měli rýmařovští fotbalisté od začátku navrch. Běžela teprve 5. minuta, když po pěkné kombinaci po ose Křepelka – Čikl našel druhý jmenovaný před bránou volného Matěje Němce, který pohodlně míč zasunul do sítě. Pro mladého útočníka, který v minulé sezoně pomohl dorostencům Jiskry k prvenství v krajském přeboru a postupu do divize, to byla vůbec první branka v mužské kategorii.

O tři minuty později našel Kolísek další pěknou přihrávkou Čikla, který byl rychlejší, než gólman a skóroval – 2:0 pro Rýmařov.

Soupeř se spíše bránil. Ze sevření se dostával nakopávanými míči. Přesto Nakládal musel předvést dva složité zákroky.

Jinak ale na hřišti dominovala rýmařovská Jiskra. Vydařená spoluhráče dvou hráčů z Ryžoviště vedla ve 23. minutě k třetímu přesnému zásahu. Kršek našel přihrávkou na šestnáctce dobře postaveného Němce, který pohotově zakončil.

Hattrick byl dokonán ve 35. minutě. Němec se po výborné přihrávce dostal za obranu a samostatný nájezd na bránu Rapotína chladnokrevně proměnil – 4:0.

Po změně stran se hrálo již pouze krátce a zápas byl kvůli silné bouři přerušen a následně ukončen. Jiskra Rýmařov tak v Hanušovicích porazila Rapotín 4:0. Další zápas ji čeká ve středu, kdy doma změří síly s dorosteneckou devatenáctkou Vyškova. Utkání začne v 17:30.

„Hřiště bylo pomalejší, dalo se na tom dobře kombinovat. Šlo o to, abychom vyzkoušeli nové hráče. Je škoda, že začátek druhého poločasu narušila bouřka. Hrát se opravdu nedalo. Je to velká smůla, protože jsem chtěl dát hráčům větší prostor,“ zhodnotil zápas trenér Milan Furik.

Slova chvály měl i pro Nakládala s Němcem. „Vojta Nakládal předvedl dva velmi dobré zákroky. V utkání šlo hlavně o to, aby si zvykl na komunikaci se stopery a obranou. Němi zvládl hodně rychle hattrick. Góly nebyly nahodilé, počínal si při nich mazácky,“ dodal Furik.

TJ Jiskra Rapotín – SK Jiskra Rýmařov 0:4 (0:4)

Branky: 5., 23. a 35. Němec, 8. Čikl.

Rýmařov: Nakládal – D. Furik, K. Kocúr, Kolísek, Hleba – Kršek, M. Furik, Palys, Křepelka – Němec, Čikl. Střídali: Vilímek – Kneifel, Hrabina, Brulík, J. Kocúr. Trenér: Milan Furik.