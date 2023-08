/FOTOGALERIE, VIDEO/ Excelentně zvládnutý první zápas sezony hlásí krnovští fotbalisté. Na domácím trávníku porazili ještě loni třetiligové Vítkovice 4:0. Krnovské nakopla paráda kapitána Marka Havlíčka, který se krásné trefil zhruba z třicetimetrové distance.

Krnov porazil Vítkovice | Video: Eliška Žídková

„Ze zápasu jsme měli trochu obavy. Vítkovice mají mladý a dobře rychlostně vybavený tým,“ začal o utkání hovořit krnovský trenér Gustav Santarius. „V prvních deseti minutách byl soupeř aktivnější. Naštěstí to nedokázal gólově zúročit. S postupem času se nám podařilo hru srovnávat,“ pokračoval domácí stratég. V 16. minutě zatáhl po levé straně balon kapitán Havlíček a parádní ranou zhruba z třicetimetrové distance otevřel skóre. „Tahle branka nás uklidnila. Bylo vidět, že po inkasované brance už Vítkovice neměly takovou jistotu,“ poznamenal Gustav Santarius. Po půlhodině hry vypíchl Lavrovič míč obránci a běžel sám na gólmana Mrozka a zvyšoval na 2:0. „Standa měl podobnou šanci už o tři minuty dříve. To se mu ale brankáře přehodit nepodařilo,“ přiblížil Gustav Santarius.

Do druhého poločasu poslal hostující kouč do hry další dva útočníky. „Soupeř se snažil o brejky, avšak jeho veškeré jeho snažení končilo před naší šestnáctkou. My jsme si zkušeně drželi balon a nakonec přidali ještě dvě branky,“ pochvaloval si domácí trenér. Na 3:0 zvyšoval zakončením na zadní tyči Lavrovič. Na konečných 4:0 upravil po přihrávce Říhy Kolbasa. „Kluky jsem po utkání pochválil. Odvedli zodpovědný výkon, musím říci, že se mi to líbilo,“ uzavřel Gustav Santarius. Nyní na Krnov čekají dva venkovní duely. Nejdříve v pátek ve Valašském Meziříčí a následně v úterý ve Frenštátu.

Krnov – Vítkovice 4:0 (2:0)

Branky: 16. Havlíček, 32. a 61. Lavrovič, 83. Kolbasa. Rozhodčí: Brázdil – Silný, Doležal. ŽK: Miškev, Grulich – Widura, F. Gaži. Diváci: 405.

Krnov: Řeháček – Havlíček, Swiech, Igbinoba, Sabo – Tümmler (74. Grulich), Říha – Lavrovič (84. Groda), Miškev (77. Kolbasa), Mráz – Václavek (84. Hrubý). Trenér: Gustav Santarius.