První porážku v sezoně utrpěli krnovští fotbalisté. Na hřišti ambiciózního Šumperku ale nepodali špatný výkon. Ve druhém poločase si vytvořili šance, ty ovšem nedokázali proměnit. Navíc po vyloučení Říhy dohrávali v deseti. O vítězství 1:0 rozhodl gólem tři minuty před poločasem Patrik Strnad.

Gustav Santarius svůj tým chválil | Foto: Petr Widenka

Krnov šel do utkání v oslabené sestavě, hlavně v defenzivě chyběli Swiech a Sabo. „První poločas nebyl špatný. Hrál se vyrovnaný fotbal, oba týmy dobře bránily. Veškeré snažení končilo před šestnáctkami,“ začal o utkání hovořit krnovský trenér Gustav Santarius. Ve 42. minutě si míč z pravé strany navedl Strnad a dělovkou na přední tyč překonal brankáře Rolného.

„Čekali jsme, že Šumperk na nás vletí, to se ale nestalo. Sami jsme měli šance,“ podotkl trenér Krnova. Srovnat mohl Miškev, ovšem ze dvou metrů trefil gólmana. Václavek pro změnu z dobré pozice minul branku. V 77. minutě vypíchl balon Říha. Sudí Gasnárek jeho počíná viděl jsou nedovolené a krnovského mladíka poslal předčasně do sprch. „Říha odebral balon čistě. Na červenou kartu to vůbec nebylo. Podali jsme protest,“ zlobil se Gustav Santarius.

Krnov se i v deseti tlačil před branku, kterou hájil Richard Bílý. „Vsadili jsme všechno na ofenzivu. Soupeř tak chodil do otevřené obrany,“ pokračoval kouč. V jednom takovém případě fauloval ve vápně Burian Strnada a kopala se penalta. Tu brankář Rolný chytil. V 91. minutě mohl srovnat Igbinoba, jenomže o kousek minul bránu. „I přes porážku musím kluky pochválit. Dřeli do posledních vteřin. Podali nadstandardní výkon, klobouček před nimi,“ zakončil Gustav Santrarius.

Šumperk – Krnov 1:0 (0:0)

Branka: 42. Strnad. Rozhodčí: Gasnárek – Drozdy, Mayer. ŽK: Smrž, Linet, Anti, Nízký, Strnad – Havlíček. ČK: 77. Říha. Diváci: 205.

Krnov: Rolný – Burian, Igbinoba, Havlíček, Tilkeridis – Tümmler (66. Kerage), Říha – Mráz, Miškev (80. Zavadil), Hřivnáč – Václavek. Trenér: Gustav Santarius.