/FOTOGALERIE/ Neodehráli špatné utkání, nicméně na bodový zisk nedosáhli. Krnovští fotbalisté šli do zápasu v Polance v oslabené sestavě, dokonce vedli. Domácí ale během osmi minut výsledek otočili a vyhráli 2:1. Jediný gól Krnova vstřelil Stanislav Lavrovič.

Polanka - Krnov 2:1 (0:0) | Foto: Jan Holouš

„Před utkáním jsme řešili problémy se sestavou. Kvůli viróze z ní na poslední chvíli vypadli Václavek a Sabo. Museli jsme tak improvizovat. Do obrany šel dokonce Tilkeridis,“ popisoval nečekané problémy se sestavou krnovský trenér Gustav Santarius. „První poločas byl opatrný, hrálo se po šestnáctky,“ pokračoval kouč Krnova. Za zmínku stál snad jen pokus Lavroviče, který byl zablokován.

Vstup do druhého poločasu vyšel skvělé Krnovu. Po třech minutách hry našel přesným pasem Swiech Lavroviče, ten obešel gólmana a poslal svůj tým do vedení. „Jenomže místo toho, aby nás branka nakopla, tak jsme přestali hrát. Jenom jsme se bránili, což byla chyba. Soupeři jsme dali prostor na levé straně a ten vyrovnal,“ zlobil se Gustav Santarius. Nakonec přidali domácí ještě jednu branku, a to docela šťastnou. „My jsme poté vrhli všechny síly do útoku. V poslední minutě jsme mohli vyrovnat, kdy se ve velké šanci ocitl Kuba Swiech. Balón ale ze dvou metrů do branky neuklidil. Když se za utkání ohlédnu, tak prohrát jsme si nezasloužili,“ zakončil krnovský stratég.

Polanka – Krnov 2:1 (0:0)

Branky: 62. Hon, 70. Leibl – 48. Lavrovič. Rozhodčí: Pospíšil – Votava, Kovařik. ŽK: Leibl, Musila, Dybal – Igbinoba, Mráz, Tilkeridis, Havlíček, Lavrovič, Groda. Diváci: 111.

Krnov: Řeháček – Tilekridis, Igbinoba, Swiech, Havlíček – Zrník, Tümmler – Lavrovič (71. Groda), Mráz, Kerage – Miškev (73. Dočkal) Trenér: Gustav Santarius.