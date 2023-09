/FOTOGALERIE/ Havířovu stačilo v Bruntálu patnáct minut k tomu, aby si vytvořil dvougólový náskok. Na vině byly individuální chyby domácích fotbalistů. Slavoj přitom nehrál špatně, na rozdíl od soupeře ale své šance neproměnil. Svěřenci trenéra Davida Drexlera prohráli 0:3. Už ve středu je čeká dohrávka s Vítkovicemi.

Divize F: Bruntál - Havířov 0:3 | Foto: Viktorie Mrázová

Bruntál začal aktivně. „Už ve 3. minutě jsme dle mého názoru měli kopat pokutový kop. Zákrok na našeho hráče byl penaltový,“ zlobil se trenér Slavoje. Ve 13. minutě vyrobili domácí při vlastním autovém vhazování chybu a Heller po zpětné přihrávce otevřel skóre. O dvě minuty později vyrobili Bruntálští chybu ve středu hřiště. Hosté do přečíslení a Heller přeloboval brankáře Šidláka - 0:2. „Bohužel jsme ve středu hřiště vyrobili další chybu a Havířov nám dal třetí gól,“ pokračoval v hodnocení utkání David Drexler. „Na co Havířov sáhl, to proměnil,“ dodal.

Po přestávce chtěli domácí s výsledkem něco udělat. „Změnili jsme rozestavení. Zbytek utkání následně ovlivnily dvě červené karty. My jsme chtěli s výsledkem něco udělat. Tutovku měl Goněc, gól Galuse nebyl uznán pro ofsajd,“ komentoval druhou půli David Drexler. „Herně to špatné není. Máme dobré pasáže. Chybí nám ale před finální fáze a taky nás sráží individuální chyby,“ přiznal trenér Bruntálu.

Bruntál – Havířov 0:3 (0:3)

Branky: 13. a 15. Heller, 33. Ciku. Rozhodčí: Pospíšil – Řezníček, Šimoník. ŽK: Galus, Slavík, Goněc, Hanel – Skoupý. ČK: 55. Hanel – 49. Wojnar. Diváci: 350.

Bruntál: Šidlák – Galus, Hapka (46. Hanel), Vojtík, Goněc – Pražák – Krywda (74.Unverdorben), Slavík, Blažek – Modelský, Rončák (68. Cápek). Trenér: David Drexler.