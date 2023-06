/FOTOGALERIE/ Mocný finiš přinesl ovoce. Bruntálští fotbalisté vyhráli dva zápasy v řadě a slaví záchranu v divizi. Naposledy uspěli v derby s Rýmařovem, které vyhráli 3:0.

Bruntál - Rýmařov 3:0 | Foto: Kamil Furik

„Úkol je splněn. Divizi jsme zachránili,“ oddechl si trenér Bruntálu Petr Kostelník. „Je škoda, že derby s Rýmařovem se hrálo místo neděle v sobotu. Přišli jsme tak o větší diváckou návštěvu,“ řekl zkušený kouč.

V samotném utkání jeho tým vyhrál 3:0. „Rýmařov byl fotbalovější, my jsme ale měli více šancí. Vyšel nám výborně závěr prvního poločasu, ve kterém jsme dali dva góly a to rozhodlo. Stejně jako ve Frenštátu jsme vsadili na defenzivu a čekali s čím přijde soupeř,“ podotkl Petr Kostelník.

V derby kraloval Bruntál a slaví záchranu v divizi

„Do plných se hraje vždy hůř, na to musíte mít ostré kraje. Bohužel naši krajní beci se do hry nezapojili tak, jak bychom potřebovali. Plnili to možná prvních dvacet minut. Následně se stalo to, že se střed zálohy stahoval až ke stoperům. Hráli jsme hodně hluboko a útočníky jsme nedostali do hry. Ti byli osamoceni vpředu a museli si pro míče chodit až ke středu. Takhle se určitě nehraje proti soupeři, který hraje hlubokou defenzivu,“ ohlížel se za utkáním trenér Rýmařova Milan Furik. „Měli jsme nějaké zajímavé situace. Některé rohy vypadaly nebezpečně. Tomáš Palys měl na začátku zápasu velkou tutovku, ale bohužel přestřelil. Na začátku druhé půle měl dobrou příležitost David Hleba, ale ani on ji nevyužil. Soupeř to, co měl, tak proměnil. Někdy to tak bývá,“ dodal.