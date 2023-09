/FOTOGALERIE/ První poločasy zatím letos bruntálským fotbalistům příliš nejdou. Další důkaz přišel v sobotu, kdy se Slavoj představil na hřišti ambiciózní Hlubiny. Hosté si nechali v úvodní pětačtyřicetiminutovce nastřílet od Badalyana hattrick a nakonec prohráli 0:5.

Hlubina - Bruntál 5:0 (6. kolo divize F, 9. 9. 2023) | Foto: TJ Unie Hlubina

„Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři, který v prvním poločase jasně dominoval a působil živějším dojmem. My jsme jeli k utkání v okleštěné sestavě, to nás ale neomlouvá,“ začal k utkání hovořit bruntálský trenér David Drexler. V 7. minutě měli domácí první šanci, Šidlák svůj tým podržel. V 18. minutě ztratil Rončák balon a Badalyan otevřel skóre. Na druhé straně pálil vedle branky Pražák. Ve 26. minutě už vedli domácí 2:0. Po jednoduchém nákopu vymetl Badalyan levou šibenici hostující brány. Za Slavoj mohl odpovědět Modelský, který šel jeden na jednoho, avšak gólmana nepropálil. To Hlubina byla úspěšnější. Dala další dvě branky a v poločase vedla 4:0.

Po přestávce se Bruntál zlepšil. Měl šance. Do jedné dostal Modelský, který neobešel brankáře. Dvě měl Slavík, v jednom případě trefil břevno. „Druhý poločas už byl v našem podání lepší,“ poznamenal David Drexler. „Musíme ale zapracovat na prvních poločasech. Změnit myšlení a návyky hráčů. Je to o hlavách, jsme v prvních poločasech tolik koncentrování,“ zakončil zápasové hodnocení po Hlubině David Drexler.

Hlubina – Bruntál 5:0 (4:0)

Branky: 18., 26. a 36. Badalyan, 32. Knedla, 90.+1. Šindler. Rozhodčí: Mankovecký – Krupa, Banot. ŽK: Tomek. Diváci: 137.

Bruntál: Šidlák – Galus, Pražák, Hanel, Goněc – Blažek (75. Duhajský), Slavík, Rončák (46. Unverdorben), Krywda (75. Flekač), Cápek – Modelský. Trenér: David Drexler.