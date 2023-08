První bod v letošní divizní sezoně vybojovali fotbalisté z Břidličné. Kovohutě na domácím trávníku remizovaly s Frenštátem 1:1. Když na gól hostujícího Bednáře odpověděl v nastaveném čase úvodního dějství Kirschbaum. V domácí sestavě se ještě neobjevily nové posily Veselý s Žídkem.

Břidličná má první bod | Foto: Jan Holouš

Frenštát v prvním poločase několikrát zahrozil. Pyclík trefil tyč a ve 21. minutě už Beskyd vedl. Bzirský kopal rohový kop a Bednář hlavou otevřel skóre. Na druhé straně se do zakončení tlačil Adamovský, ale míč mu utekl na delší nohu a gólmana jeho úmysl přečetl. „Frenštát měl v prvním poločase dobré momenty. Nakonec nám dal i gól, když jsme si nepohlídali standardku. Vyrobili jsme individuální chybu. Přitom jsme si o tom před zápasem říkali,“ mrzelo trenéra Břidličného Reného Vojtěška. Ve druhé minutě nastavení prvního poločasu bylo skóre srovnáno. Domácí kopali standardku a Kirschbaum dostal míč do sítě.

Bod bereme, řekl frenštátský kouč Kučerňák po remíze v Břidličné

Po přestávce už gól nepadl. I když šance měly oba týmy. Na domácí straně to byl Tögel. „Frenštátu výborně pracoval brankář,“ chválil Hamzu trenér Vojtěšek. „Když to celkově shrnu, tak remíza je spravedlivá,“ dodal.

Do příštího zápasu již Břidličná nasadí do hry nové posily z Řepiště, a to Františka Žídka s Vítem Veselým. „Na kluky se těším, oba velmi dobře znám z působení v Opavě. Jsou to kvalitní fotbalisté, kteří u nás zvednou konkurenci,“ zakončil René Vojtěšek.

Břidličná – Frenštát 1:1 (1:1)

Branky: 45.+2. Kirschbaum – 21. Bednář. Rozhodčí: Grečmal – Votava, Matulík. ŽK: Kirschbaum – Macík. Diváci: 98.

Břidličná: Vyklický – Moravec, Mlčoušek, Bala, Kirschbaum – Pavlíček (86. Knapp), Ježek, Češek (78. Hoffmann), Dydowicz (78. Strážnický), Tögel – Adamovský. Trenér: René Vojtěšek.

Frenštát: Hamza – Bednář (75. Fendrich), Macík, Ševčík, Rek (60. Martynek) – Zahaluk (60. Macura), Bzirský, Opatřil, Kalfas – Klimpar, Pyclík. Trenér: Roman Kučerňák.