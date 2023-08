Kam za fotbalem: Břidličná hostí Frenštát už v pátek. Nasadí posily?

Věci se během týdne pohnuly a do Břidličné míří dva zajímaví fotbalisté. Jedná se o útočník Víta Veselého, který patří dlouhodobě k nejlepším divizním střelcům. Společně s ním Kovohutě posílil dobře technicky vybavený záložník František Žídek. Oba fotbalisté prošli mládežnickými výběry Slezského FC Opava. „Jedná se velmi kvalitní fotbalisty, které bereme do základní sestavy. Věřím, že Vít Veselý nám svými střeleckými schopnostmi pomůže k dobrým výsledkům. Je to typ gólového hráče, který nám chyběl,“ řekl k novým tvářím Marcel Cudrák. Jak Veselého, tak Žídka lanařil do svých řad také třetiligový Hlučín. „Je vidět, že Břidličná může být dobrou fotbalovou adresou,“ pousmál se manažer Kovohutí. „Pokud se nám podaří přivést ještě levého half beka, budu spokojen,“ dodal Cudrák. Zajímavostí je, že ve vzájemném souboji Břidličné a Opavy nastřílel Veselý Kovohutím čtyři branky.

Na Břidličnou čeká zápas už v pátek, kdy hostí na domácím trávníku Frenštát. Proti Beskydu ale nové akvizice nenastoupí. „Do tréninkového procesu se zapojí v úterý. V pátek určitě hrát nebudou,“ zakončil Marcel Cudrák.