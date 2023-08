Druhou zahraniční posilu angažoval fotbalový klub z Krnova. K týmu trenéra Gustava Santariuse se připojil anglický záložník Eric Kerage. Osmnáctiletý rychlík naposledy hrával za Eastleigh FC z anglické National League.

Nová posila Krnova | Foto: FK Krnov

Břidličná opět na lovu. Manažer Cudrák přivedl divizního ostrostřelce

„Je to mladý klučina, kterého individuálně připravuje v Opavě kondiční trenér Jakub Ihnatišin. Fotbalově se jeví zajímavě. Těží hodně z rychlosti,“ řekl k nové akvizici trenér Krnova Gustav Santarius. Nová krnovská akvizice by mohla naskočit už do pátečního duelu ve Valašském Meziříčí. „Registraci vyřízenou má. Na zápas s námi pojede, zda už nastoupí ještě nevíme,“ dodal kouč.