HLUBINA – BŘIDLIČNÁ 2:0 (2:0)

Branky: 4. a 41. Hrušovský. Diváci: 120.

Zdeněk Skotnica (trenér Hlubiny): „Do utkání jsme vstoupili dobře díky chybě v obraně hostů, což nás povzbudilo do další práce. Bohužel jsme trénovali pouze jednou na přírodní trávě a na hráčích byla znát nervozita. Břidličná byla navíc posílená a neměli jsme to tak snadné jako na podzim. Naštěstí jsme přidali do přestávky druhý gól, což nás uklidnilo. Mrzí mě, že jsme v druhé půli nenavýšili na 3:0, kdy jsme šli sami na brankáře, mohlo být po zápase. Jsem ale rád, že jsme hosty v druhé půli do ničeho nepustili a potvrdili jsme nejlepší obranu v soutěži. Jsem taky rád za góly posily Hrušovského, který přišel z Vítkovic. Je to rychlostní typ, odmakal to, hrál výborně.“

René Vojtěšek (trenér Břidličné): „Hned v úvodu jsme udělali v šestnáctce individuální chybu a soupeři darovali rychlou branku. V závěru poločasu jsme při odkopu dali balon na soupeřovu nohu a ten pohodlně skóroval na 2:0. My jsme ale také měli v prvním poločase tři dobré šance, ale nám se je proměnit nepodařilo. Ve druhém poločase měli domácí jedinou šanci, tu ale neproměnili. Více jsme soupeři nedovolili. Škoda, že se nám nepodařilo vstřelit kontaktní gól. Byl to bojovný zápas. My jsme doplatili na chyby. Herně to ale špatné nebylo. Kluci to ani za nepříznivého stavu nezabalili. To je pozitivní. Máme na čem stavět.“