/FOTOGALERIE/ Fotbalisté rýmařovské Jiskry jsou při střelecké chuti. Potvrdili do ve Skašticích, kde vyhráli 4:2. Svěřenci trenéra Milana Furika si připsali druhé vítězství v řadě. Dvěma góly se blýskl David Hleba.

TJ Skaštice – SK Jiskra Rýmařov 2:4 (1:2) | Foto: Tomáš Furik

Jiskra zahájila cestu za tříbodovým ziskem svižně. Již ve 3. minutě táhl míč po pravé straně Petr Čikl. Prošel s ním až do vápna, kde z velkého úhlu střelou na zadní tyč poprvé přinutil brankáře domácích lovit balón ze sítě – 1:0 pro Jiskru.

Do desáté minuty to bylo z pohledu rýmařovských ještě veselejší. Michal Furik z přímého kopu poslal míč do vápna, kde s přispěním lehké teče Davida Hleby zapadl podruhé v utkání do sítě. Třetí rychlý úder mohla Jiskra přidat v 15. minutě, kdy byl ve velké příležitosti Pavel Jeřábek. Po přihrávce Faltýnka si ve vápně zasekl míč, ale jeho střelu gólman domácích zneškodnil.

Hrozily však i domácí Skaštice. Poté, co se vzpamatovaly z dvou inkasovaných gólů, se i ony začaly tlačit do zakončení. Několik dobrých zákroků si připsal brankář Pitron. Jednou však v první půli překonán byl. Ve 31. minutě Skaštice zahrávaly přímý kop. Centrovaný míč letěl na zadní tyč, odkud jej hráč domácích vrátil před bránu, kde jej doklepl do sítě Kvasnička.

Oslabená Břidličná chytla trojku, do hry musel naskočit trenér Lukášek

Vojtěch Pitron ještě několikrát Jiskru na brankové čáře zachránil. V průběhu zápasu zneškodnil minimálně tři stoprocentní brankové příležitosti Skaštic.

Po změně stran se domácí začali hnát za vyrovnáním. To se jim však nepodařilo. Namísto toho potřetí v utkání inkasovali. Palysův centr z rohového kopu před bránou prodloužil za sebe Jeřábek. Na zadní tyči číhal Hleba, který ve skluzu přidal svůj druhý gól v utkání – 3:1.

O výsledku zápasu však ještě nebylo rozhodnuto a Skaštice se ještě jednou dostaly na dostřel jediné branky. V 87. minutě došlo před bránou Jiskry po rohovém kopu k závaru. Míč se odrazil ke Kvasničkovi, který snížil. Definitivní podobu výsledku dal v 1. minutě nastavení po pěkné souhře Jan Kocúr, který táhl míč po levé straně, přiťukl si s Němcem, který mu míč vrátil pod sebe. Kocúr se pohybem zbavil bránících hráčů a gólmana Skaštic obstřelil. Pečetil tím na konečných 4:2.

„Je to pro nás cenná výhra. Potvrdili jsme tříbodový zisk z domácího zápasu proti Slavičínu. Výhry si vážím i proto, že v týdnu před utkáním několik hráčů týmů skolila viróza. Těžíme z velmi dobré formy Peti Čikla, na kterého se postupně nabalují ostatní,“ pochvaloval si trenér Rýmařova Milan Furik. „Co mi trochu dělá starosti, to je počet inkasovaných gólů. I když se do toho promítají výsledky ze začátku soutěže, 23 obdržených branek v této fázi soutěže vypadá hrozně. Konečně se nám ale obrana nějak vykrystalizovala a hraje ve složení, v jakém bych si představoval. Také vděčíme za hodně gólmanu Pitronovi, protože ten nás několikrát zachránil. Pokud však dáme vždy minimálně o gól víc, než soupeř, tak se zas tak zlobit nebudu. Tři body zvenku teď musíme potvrdit doma proti Baťovu,“ zakončil své hodnocení trenér Rýmařova.

TJ Skaštice – SK Jiskra Rýmařov 2:4 (1:2)

Branky: 31. a 87. Kvasnička – 10. a 68. Hleba, 3. Čikl, 90.+1 J. Kocúr. Rozhodčí: Jahoda – Holub, Vychodil. ŽK: Zavadil, Motal, Glozyga, Frýdl, Beneš, Menšík – Hleba, Kneifel, Kolísek, Němec. Diváků: 118.

Jiskra: Pitron – Kneifel, K. Kocúr, Kolísek, Hleba – Kršek (46. J. Kocúr), M. Furik (33. Němec, 90.+3 Křepelka), Palys, Faltýnek – Jeřábek (73. J. Furik), Čikl. Trenér: Milan Furik.