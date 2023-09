/FOTOGALERIE/ Velký zápas odehráli fotbalisté rýmařovské Jiskry. Na domácím trávníku nabrali se Slavičínem dvougólové manko. Do kolen ale nepadli. Předvedli velký obrat. V jeho hlavní roli se objevil Petr Čikl. Zkompletoval hattrick a výraznou měrou se podílel na vítězství 5:2.

Rýmařov - Slavičín 5:2 | Foto: Kamil Furik

Jiskra nezachytila vstup do zápasu a již po dvou minutách prohrávala. Slavičín hned v úvodu dostal příležitost zahrávat rohový kop, který sice obrana dokázala odvrátit, hráč hostů ale míč centrem znovu vrátil před bránu, kde jej Žůrek hlavou poslal za Pitronova záda.

Ve 34. minutě Slavičín udeřil podruhé. Po rychlé kombinaci zaútočil z levé strany, odkud přišla přihrávka před bránu, kde byl nikým nehlídaný Juřica, který míč nekompromisně napálil do brány – 0:2. Rýmařovští fotbalisté se ale ještě do přestávky dokázali vrátit zpět do zápasu. Běžela 41. minuta, když Michal Furik střílenou přihrávkou dostal míč na Čikla, který si pohotově naběhl za obranu a překonal brankáře Slavičína – 1:2.

Krnov ulovil posilu do defenzivy. Přichází Richard Zrník

Po změně stran se Jiskra dlouho nemohla prosadit. Kritický moment zápasu přišel v 61. minutě. Po střetu Kneifela s Juřicou ve vápně nařídil sudí Mach penaltu pro hosty. K míči se postavil Fiala, který však vůbec netrefil bránu. O šest minut později už bylo srovnáno. Kršek přihrál Čiklovi, který se sprintem zbavil obránce a prudkou střelou na zadní tyč nedal gólmanovi Slavičína šanci zakročit – 2:2 a začínalo se od začátku. Neproměněná penalta a ztráta dvoubrankového náskoku hosty nalomila. Necelých pět minut po vyrovnání Jiskra udeřila potřetí. V 71. minutě si Palys navedl míč na střelu a z dobrých třiceti metrů vymetl šibenici. Výstavní trefou tak poslal Jiskru poprvé v utkání do vedení. Rýmařovští hráči zcela převzali otěže zápasu a v 80. minutě odskočili na rozdíl dvou branek. Po Jeřábkově přihrávce se ve vápně prosadil Čikl, který chladnokrevně zavěsil – 4:2.

A nezůstalo jen u toho. O pět minut později výtečně hrající Čikl ve vápně zasekl míč, položil obránce na zem a předložil míč před bránu Jeřábkovi, který se do prázdné brány nemýlil a skóroval ve druhém utkání v řadě. Zároveň tím pečetil výsledek na konečných 5:2.

SK Jiskra Rýmařov – FC TVD Slavičín 5:2 (1:2)

Branky: 41., 67. a 80. Čikl, 71. Palys, 85. Jeřábek – 2. Žůrek, 34. Juřica. Rozhodčí: Mach – Půček, Matulík. ŽK: Cvacho, Němec, Palys – Staněk, Kořenek. ČK: 53. Staněk. Diváků: 155.

Rýmařov: Pitron – Kneifel, K. Kocúr, Cvacho (46. D. Furik), Hleba – Kršek (67. Jeřábek), M. Furik (84. Křepelka), J. Furik (32. Němec), Palys, Faltýnek – Čikl. Trenér: Milan Furik.