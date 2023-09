/FOTOGALERIE/ Rýmařovští fotbalisté vezou ze Šternberku bod, sahali ale po třech. Jiskra si v závěru vytvořila tři dobré gólové možnosti. Šla i díky Čiklově gólu do vedení. To ale mělo jepičí život. Domácí o pár chvilek později srovnali Dittrichem na konečných 1:1.

Šternberk - Rýmařov 1:1. | Foto: Tomáš Furik

Ve Šternberku se hrálo na těžkém terénu, který rýmařovským příliš nevyhovoval. Zápas začal menším tlakem domácích, kteří Jiskru díky sérii rohových kopů zatlačili na její polovinu. V největší šanci byl ve 13. minutě Zifčák, ale jeho obstřel šel těsně vedle tyče.

Poté se dlouhé minuty bojovalo zejména ve středu pole bez velké šance na obou stranách. Po půlhodině hry musel Pitron zasahovat proti tvrdé střele, kterou vyrážel na roh. Jiskra se k první střele na bránu dostala až ve 38. minutě. S míčem šikovně pronikl do dobré palebné pozice Palys, ale jeho pokus šel přímo na gólmana domácích.

V závěru první půle se do velké šance dostali domácí. Proti prudké přízemní střele Dvořáka vytáhl Pitron další důležitý zákrok. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu.

Od úvodu druhé půle nastoupil do zápasu Rostislav Faltýnek, jedenadvacetiletý hráč, který v týdnu do Rýmařova přestoupil z Loštic. Po změně stran se hrálo v podobném duchu, jako v tom prvním. Blízko gólu byli domácí v 61. minutě, kdy těsně vedle pravé tyče pálil Sedláček.

Větší šance měla ale Jiskra. Nejprve v 71. minutě střílel přes hlavu zády k bráně Čikl. Kopřiva si s jeho pokusem poradil. Jen o minutu později šli rýmařovští do rychlého protiútoku. Michal Furik poslal přihrávku před bránu, kde z první pálil Hleba do levé tyče! Jen o pár minut později došlo před bránou Jiskry k závaru, ale bez střeleckého zakončení.

Rýmařov šel do vedení v 81. minutě, kdy se po přihrávce Kolíska dostal do dobré palebné pozice Čikl, který čtvrtou ranou v sezóně otevřel skóre zápasu! Z vedení se ale svěřenci Milana Furika radovali jen pár desítek vteřin. Prakticky vzápětí pokazil Dostál rozehrávku a domácí šli do otevřené obrany. Akci zakončil střídající Dittrich – 1:1. Přesto ještě v závěru mohl Rýmařov urvat ve Šternberku tři body. Do dobré pozice se dostal střídající Němec, ale jeho tvrdou ránu Kopřiva lapil.

FK Šternberk – SK Jiskra Rýmařov 1:1 (0:0)

Branky: 82. Dittrich – 81. Čikl. Rozhodčí: Jurajda – Broskevič, Kovařík. ŽK: D. Kuba, Smrček – Palys. Diváků: 385.

Rýmařov: Pitron – D. Furik (53. Křepelka), Kneifel, Kolísek, Dostál (90.+1 Kršek) – Tihelka (46. Faltýnek), Palys, J. Furik (81. Němec), Hleba – M. Furik – Čikl. Trenér: Milan Furik.