/VIDEO, FOTOGALERIE/ Rýmařovští fotbalisté z posledního domácího duelu s Přerovem vytěžili bod za remízu 1:1. Tu navíc zachraňoval v závěru proměněnou penaltou Jiří Furik. Zkušený kouč Milan Furik s výkonem svých oveček spokojen nebyl.

Rýmařov - Přerov 1:1. | Video: Tomáš Lašák

„Zápas z naší strany byl velice špatný. První polovina se v podstatě ani nedá hodnotit,“ mávl rukou Milan Furik. „Na začátku utkání jsme udělali nějaké hrubky, které pak mužstvo srazily. Ale na dlouhou dobu. Kdyby to trvalo 10-15 minut. Ale celý první poločas nám chyběl pohyb, agresivita. První poločas byl opravdu hrozný. Kluci si asi mysleli, že se soupeř porazí sám. V každém souboji jsme byli pozdě. Středová osa vůbec nebyla ve hře. Snad kromě dvou hlaviček jsme vůbec nevystřelili přímo na bránu. První půlku jsme zaslouženě prohráli,“ rozpovídal se směrem k úvodnímu dějství rýmařovský stratég.

Jiskra byla během zápasu směrem dopředu marná. Zvedla se až v závěrečné desetiminutovce. Poté, co Jiří Furik proměnil pokutový kop. „Jirka ji bezpečně proměnil, k tomu se asi nedá víc říct. A pokud jde o zákrok, penalta byla. Ale nechceme se spoléhat na penalty. Nějaké šance jsme měli. Jirka byl v ještě jedné příležitosti, ale netrefil míč. Vojta Kneifel hlavičkoval nad bránu, v závěru Čiky pálil do boční sítě. Ale je to pořád málo. V utkání jsme měli ukázat víc, Zápas proti Přerovu se nám vůbec nepovedl,“ klopil oči Milan Furik.

Přerovský soupeř vyrukoval proti Rýmařovu ve výrazně omlazené sestavě. „To jsme věděli. Na tohle jsme se připravovali. Proto jsme měli více držet míč na kopačkách. Bohužel. V jedné takové situaci Kolda podržel míč déle, udělal chybu a na jeho výkonu se to podepsalo. Celý první poločas byl z jeho strany špatný. V tom druhém už se dostal zpět do hry a hrál výborně. Hrát jen poločas je ale strašně málo,“ pokračoval v pozápasovém povídání trenér Rýmařova.

Trenér Jiskry Milan Furik změnil před zápasem s Přerovem složení obrany. „Zkoušeli jsme zase něco nového. Zejména v první půlce jsem s obrannou řadou vůbec spokojený nebyl. Jediný, kdo si splnil své, byl Kamil Kocúr na pravém kraji obrany, který nechyboval a odehrál to s přehledem. Jinak ale obrana nebyla konsolidovaná. Zbylí tři hráči, hlavně v prvním poločase, příliš chybovali. Můžeme být jen rádi, že Přerov nemá až takovou kvalitu a naše chyby netrestal,“ uzavřel šéf rýmařovské lavičky.