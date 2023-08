„Rozhodl jsem se, že v Bruntálu skončím. Místo sebe jsem doporučil Davida Drexlera. Je to mladý trenér, který má ale zkušenosti. Pracoval v Sigmě Olomouc a Opavě. Má na to tým posunout,“ řekl Ondřej Kušnír, který měl ve Slavoji plnit roli hracího trenéra.

Na Davida Drexlera čeká velmi těžká mise. „V pondělí jsem se vracel z Maroka, kde jsem byl s týmem na světovém šampionátu středních škol. Přes Míšu Kosmála a následně Ondřeje Kušníra jsem se dozvěděl o zájmu Bruntálu. Jelikož mám rád výzvy, tak jsem se domluvili,“ řekl Deníku David Drexler.

S týmem je krátce. V neděli čeká na Slavoj letošní premiéra. Na domácím trávníku hostí ještě loni třetiligové Vítkovice. „Mužstvo zatím poznávám. Vím, že v kádru Bruntálu jsou mladí kluci. Samozřejmě, že bych přivítal i nějaké posily. Nějaké hráče jsem už oslovil,“ prozradil ještě David Drexler.

Sám ještě aktivně hraje I. A třídu za Chlebičov. „Trenéřina má ale jasně přednost,“ řekl rázně nový kouč Bruntálu. Jako hráč prošel mládeži Slezského FC Opava. „Po postupu béčka do MSFL chtěli v Opavě dát šanci mladším. Hrál jsem v Břidličné a šel studovat výšku do Olomouce, přes Honzu Krajčoviče jsem se dostal do olomoucké Sigmy. Začínal jsem u přípravky a jako asistent jsem se dostal až do devatenáctky, se kterou jsme vyhráli titul. To samé se nám povedlo i s juniorkou. Nakonec jsem měl možnost pracovat jako asistent i u třetiligového béčka Sigmy,“ prozradil David Drexler a dodal: „Loni mě oslavil Jarda Kolínek s Davidem Vavruškou, abych šel trénovat do Opavy osmnáctky. Jelikož mi nabídli funkci hlavního trenéra, bral jsem ji všemi deseti. Chvíli jsem byl i u devatenáctky.“

Nyní ho čeká křest ohněm v dospělém fotbale. „Vím, že to nebude jednoduché. Ale chci vést tým jako hlavní trenér a jak jsem již řekl, mám rád výzvy,“ zakončil David Drexler.