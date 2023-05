/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Bruntálu schytali v nedělním zápase 21. kola divize F s rezervou Karviné výprask 1:7 a zůstávají s Břidličnou na chvostu tabulky.

Domácí se drželi do konce prvního poločasu, kdy byl stav 1:2. Hostující Brzóska však přidal ještě před odchodem do šaten třetí gól, zkompletoval hattrick, a rozhodl. Po přestávce už to byla jasná záležitost favorita.

„Brzy jsme dostali gól, ale rychle se nám podařilo vyrovnat po proměněné penaltě Kušníra. Hosté zase odskočili a v nastaveném čase prvního poločasu jsme bohužel inkasovali na 1:3. To mě naštvalo,“ řekl Deníku trenér Bruntálu Petr Kostelník.

„Po přestávce jsme tam měli ještě nějaké náznaky, jenže inkasovali na 1:4 a bylo hotovo. Od šedesáté minutu už jsme šlapali vodu a bylo to jen o tom, kolik branek dostaneme. Karviná má skvělý mančaft, určitě postoupí,“ prohlásil kouč Slavoje Olympia.

„Nás teď čeká už v pátek předehrávka ve Valašském Meziříčí, pak hrajeme s Novým Jičínem. Takže samé těžké zápasy. Nyní to vypadá, že sestoupí jeden, takže to budeme buď my, nebo Břidličná. Uvidíme. Budeme bojovat,“ slíbil Petr Kostelník.

Divize F – 21. kolo (neděle 7. 5. 2023):

Bruntál – Karviná B 1:7 (1:3)

Branky: 21. z pen. Kušnír – 18., 24. a 45. Brzóska, 51. Teplan, 62. Molitorisz, 75. Jurga, 87. Goj. Rozhodčí: Dudek – Mankovecký, Ganaj. ŽK: Chudý – Guimaraes, Vrba, Traore. Diváci: 210.

Bruntál: Studený – Goněc, Kušnír, Vojtík, Galus – Schwarz, Blažek (68. Hapka), Ostrák (79. Unverdorben), Hanel (46. Chudý) – Rončák (62. Deák), Slavík. Trenér: Kostelník.