„Do Bohumína jsme jeli pod tlakem a s myšlenkami na záchranu. Věděli jsme, o co hrajeme,“ řekl trenér Kovohutí René Vojtěšek. Hosté šli do vedení už po sedmnácti minutách hry, kdy se blýskl hezkou individuální akcí Cudrák. A ještě veseleji bylo v hostujícím táboře, když se střelou ze střední vzdálenosti trefil Dydowicz. Domácí vrátil do hry Kubík, ovšem jen na chvilku. Na druhé straně se totiž ze závaru prosadil Češek. „Inkasovaný gól mě mrzí. Opět jsme inkasovali ze standardky, kdy jsme nechali hlavičkovat zcela volného hráče,“ kroutil hlavou šéf hostující lavičky.