SO BRUNTÁL – MFK KARVINÁ B 1:7 (1:3)

Branky: 21. z pen. Kušnír - 18., 24. a 45. Brzóska, 51. Teplan, 62. Molitorisz, 75. Jurga, 87. Goj. Diváci: 210.

Petr Kostelník (trenér Bruntálu): „Brzy jsme dostali gól, ale rychle se nám podařilo vyrovnat po proměněné penaltě Kušníra. Hosté zase odskočili a v nastaveném čase prvního poločasu jsme bohužel inkasovali na 1:3. To mě naštvalo. Po přestávce jsme tam měli ještě nějaké náznaky, jenže jsme inkasovali na 1:4 a bylo hotovo. Od šedesáté minuty už jsme šlapali vodu a bylo to jen o tom, kolik branek dostaneme. Karviná má skvělý mančaft, určitě postoupí. Nás teď čeká už v pátek předehrávka ve Valašském Meziříčí, pak hrajeme s Novým Jičínem. Takže samé těžké zápasy. Nyní to vypadá, že sestoupí jeden, takže to budeme buď my, nebo Břidličná. Uvidíme. Budeme bojovat.“

Marek Bielan (trenér Karviné B): „Zasloužené vysoké vítězství, které klidně mělo být ještě výraznější. Nastřelili jsme břevno a byly nám upřeny dvě penalty. Měli jsme povedený vstup do utkání, šli do vedení a následně jsme začali vymýšlet a chtěli hrát profesorský fotbal. To se nám vymstilo, domácí proměnili penaltu a měli ještě jednu velkou šanci, při ní nás podržel gólman Mrózek. Vzápětí však skóroval podruhé Brzóska a do poločasu přidal ještě třetí gól. Další šance jsme nevyužili. Po změně stran jsme už neměli problém. Přidali jsme další góly i díky dobrým střídáním. Pochvala patří celému týmu za přístup a nasazení.“