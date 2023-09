„Na zápas jsme se poctivě připravovali. Bohužel opět jsme vyhořeli v koncovce,“ povzdech si hostující trenér Jaromír Lukášek. „Trápí nás naše střelecká nemohoucnost. Vypracovali jsme si tři až čtyři velké gólovky. Ani jednu se nám ale nepodařilo proměnit. Přitom jsme byli v situacích, kdy jsme byli pomalu osamoceni před bránou,“ kroutil hlavou zkušený trenér. Dvě gólovky měl Dydowicz, do jedné se dostal Adamovský. „Když nedáte branku, nemůžete uspět,“ konstatoval trenér.

Kam za fotbalem: Bruntál potřebuje konečně zabrat

Břidličná má přitom ve svém středu kanonýra Víta Veselého. „Je to hráč, který umí dávat góly. Potřebujeme k tomu ale servis, ten momentálně bohužel nemá,“ přiznal trenér Lukášek. „Věřím, že to zlomíme. Nyní nás těžké zápasy s týmy, které jsou na tom jako my. V nich se bude lámat chleba,“ uvědomuje si dobře trenér Kovohutí.

Do Vratimova odjela Břidličná v řádně oslabené sestavě a v momentě, kdy se zranil Jelínek, musel do hry trenér Jaromír Lukášek. „Nebylo zbytí. Máme sedm hráčů na marodce. Příští týden by se ale měli čtyři kluci už vrátit,“ zakončil trenér Břidličné.

Vratimov – Břidličná 3:0 (2:0)

Branky: 8. Šindler, 26. Máša, 75. Šeba. Rozhodčí: Kaloč – Potiorek, Ganaj. ŽK: Maršál – Dawid, Bala. Diváci: 125.

Břidličná: Vyklický – Bala, Jelínek (31. Lukášek), Kirschbaum, Kostera – Adamovský, Hoffmann, Dydowicz, Moravec – Tögel, Veselý. Trenér: Jaromír Lukášek.