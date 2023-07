V nové sezoně už nebudou dres Kovohutí oblékat Vojtěch Berger, Jan Pančochář a Jakub Houdek. „Vojta odchází do Pusté Polomi. U nás odvedl kus dobré práce. Byl stěžejním hráčem v postupové sezoně. Pepa Pančochář u nás odehrál jen jaro. Chtěli jsme, aby zůstal. Táhne ho to domů. Bude hrát za Nové Sady, kde to má na hřiště pět minut od domova. Kuba Houdek půjde někde na hostování. Po vleklém zranění musí nabrat herní praxi. Všem patří velký dík,“ okomentoval odchody Marcel Cudrák.

A kdo by mohl Břidličnou posílit? Již v minulém týdnu oznámily Kovohutě příchody brankáře Jana Vyklického a záložníka Pavla Kryla. Nově je spadnutí příchod útočníka Jana Tögla. Jednatřicetiletý kanonýr je odchovanec olomoucké Sigmy. Hrával také za Přerov, Uničov a HFK Olomouc. Jeho posledním týmem byl Šternberk. „Půjde o náš největší přestup léta. Honza je gólovým hráčem. Naposledy dal za Šternberk dvanáct branek, hodně si od něj slibujeme,“ přiznal manažer Kohovutí.

Tým z bruntálského okresu bude mít taky v sestavě jednu zahraniční akvizici. Do týmu trenéra Reného Vojtěška má namířeno jednadvacetiletý ukrajinský obránce Andrii Hretsaichuk. Tento důrazný zadák nastupoval v Česku za Kvítkovice, Přerov a Vsetín. „Ještě pracujeme na příchodu jednoho hráče do defenzivy. Do přípravy se zapojí také mladíci z opavské osmnáctky, a to Petr Strážnický a Štěpán Ježek,“ prozradil ještě Marcel Cudrák, který jako hráč v Břidličné skončil.

První přípravný duel odehraje Břidličná v sobotu proti HFK Olomouc. Utkání se odehraje na hřišti v Krásných Loučkách a má výkop v 10.30.